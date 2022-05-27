Kültür sanatın kalbi Denizli’de attı 8 ilde birinci olan 180 genç, jüri karşısında hünerlerini sergiledi

Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finalleri, 2326 Mayıs’ta Denizli’de düzenlendi. Bilgi, ses, şiir ve tiyatro kategorilerinde yüzlerce gencin performansı ayakta alkışlandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin kültürüne sahip çıkan, okuyan, düşünen, araştıran ve uygulayan bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finalleri, Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi. 8 ilde birinci olan yaklaşık 180 genç bölge finallerinde 4 farklı kategoride birinci olmak için jürinin karşısında hünerlerini sergiledi. Kültür ve Sanat Yarışmalarının açılış töreni salonu dolduran gençlerle festival havasında başladı. Törende konuşan Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu salonu dolduran gençlerin heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederken katılan gençlere başarılar diledi. Açılış töreninden sonra başlayan Bilgi Yarışmasında gençler soruları doğru cevaplamak için zamanla yarıştı.



Genç yetenekler ses ve müzik yarışmasında sahne aldı

Organizasyonun ikinci gününde ses ve müzik yarışmaları büyük bir coşkuya sahne oldu. Türk müziği, popüler, elektronik ve caz müziği kategorilerinde sahneye çıkan gençler şarkılarla izleyicilerden tam not aldı. Jüri üyelerinin birinciyi seçmekte zorlandığı yarışmalar sonunda Denizli temsilcileri popüler ve caz müzik kategorilerinde birinci oldu. Organizasyonun son iki gününde Şiir ve Tiyatro Yarışmaları yapıldı. İzleyicilerin bazen duygusal anlar yaşadığı bazen kahkahalara boğulduğu yarışmalarda gençler Türkiye Finallerine gitmek için yeteneklerini sergiledi.



“Gençlerin coşkusu bize umut veriyor”

Gençler arası Kültür ve Sanat Yarışmaları boyunca gençlerin heyecanına ortak olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “Dört gün boyunca salonu dolduran gençlerimizin coşkusu, heyecanı, gençliğe hizmet eden bizler için gurur kaynağıdır. Geleceğe sizler sayesinde güvenle bakabiliyoruz. Sizlerin özgüvenli, araştıran ve uygulayan bir gençlik olarak yetişmesinde emeği geçen başta aileleriniz, öğretmenleriniz ve sizlere teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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