PAÜ’ye kazandırılan ‘Yaşlı Bakım’ programı en kısa sürede öğrenci kabulüne başlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PAÜ’ye kazandırılan ‘Yaşlı Bakım’ programı en kısa sürede öğrenci kabulüne başlayacak

İHA

PAÜ’ye kazandırılan ‘Yaşlı Bakım’ programı en kısa sürede öğrenci kabulüne başlayacak

– Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektör Prof. Dr. Kutluhan, Üniversiteye kazandırdıkları ‘Yaşlı Bakım’ programının en kısa sürede öğrenci kabul etmeye başlayacağını müjdeledi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü, PAÜ Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesinin birlikte düzenlediği Alzheimer Farkındalık Gecesi’nde, Alzheimer hastaları unutulmadı.
PAÜ Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen farkındalık etkinliğini, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, eşi Huriye Kutluhan ile birlikte izledi. Törende ayrıca Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Arslan, PAÜ Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Uğur Sönmezoğlu, Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şube Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz, öğretim üyeleri, öğrenciler ile dernek yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.
Etkinlikte ilk olarak Hemsball Federasyonu yönetim kurulu üyesi Burak Öztürk, milli bir sporumuz olan hemsball ile ilgili uygulamalı sunum gerçekleştirdi. Öztürk, sunumunda hemsball sporunun tüm kas gruplarını çalıştıran ayrıca kalori harcanmasına da faydalı olduğunu söyledi. Bu sporun nasıl yapıldığını, uygulamalı olarak gösterdi.

Etkinliğin devamında PAÜ Spor Merkezi Yoga Antrenörü Yağmur Kıvanç, davetlilere, her zaman ve her ortamda kolaylıkla yapılabilecek nefes tekniklerine ilişkin bir uygulamalı sunum gerçekleştirdi. Gündelik hayatta yapılan hareketlerin sınırlı olduğunu hatırlatan Kıvanç, yoga yapmanın fiziksel ve ruhsal faydalarının olduğunu sözlerine ekledi.

Etkinlik daha sonra Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi ekibinin sergilediği “Unutursam Hatırlat” isimli tiyatro gösterisi ile devam etti. Oyunda, Alzheimer hastasının duygu durumu ve ailelerin hastalara nasıl yaklaşması gerektiği konu edildi. Türkiye Alzheimer Derneği’nin Alzheimer hastalarının konforlu bir hayat sürebilmeleri adına yaptığı çalışmalara oyunda yer verildi.

“Yaşlı Bakım programımızı Üniversitemize kazandırdık. Çok mutluyuz”
Tiyatro gösterisinin ardından oyuncular ve etkinliğin düzenlenmesinde görev alan Spor Bilimler Fakültesi öğrencilerine teşekkür belgesi ve hediyelerini takdim eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, göreve geldikleri günden bugüne şehirle bütünleşme arayışlarının devamının ettiğini hatırlatırken, hasta ve hasta yakınlarının yaşadığı sıkıntıları en güzel şekilde gözler önüne serdikleri için tiyatro ekibine teşekkür etti. Sözlerinin devamında yaşlı bakım programını Üniversiteye kazandırdıklarını müjdeledi. Rektör Prof. Dr. Kutluhan konuşmasında şunları kaydetti: “İnşallah en kısa sürede bu programımıza öğrenci kabulüne başlayacağız. Buradan mezun olacak öğrencilerimiz, huzurevleri ve yaşlı bakım evlerinde çalışacak. Böyle güzel bir haberi burada ilk defa paylaşmış oluyorum.”
Etkinlikte konuşma gerçekleştiren Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şube Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz, dernek olarak yaptıkları çalışmalara değinirken, Pamukkale Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgiler verdi.
Alzheimer Farkındalık Gecesi, Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi ritim grubunun verdiği mini konser ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçilere can suyu olacak Aktaş Gölet’i hizmete girdi
YEREL HABERLER Çiftçilere can suyu olacak Aktaş Gölet’i hizmete ...
Kültür sanatın kalbi Denizli’de attı 8 ilde birinci olan 180 genç, jüri karşısında hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Kültür sanatın kalbi Denizli’de attı 8 ilde birinci ...
Babasıyla aynı kaderi paylaşan kadın çiftçi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Babasıyla aynı kaderi paylaşan kadın çiftçi son ...
Şebnem Şirin davasında sanığın babasına zorla getirilme kararı
YEREL HABERLER Şebnem Şirin davasında sanığın babasına zorla ...
Şebnem Şirin davasına çelişkili ifadeler damga vurdu Katilin yakınları karakolda ayrı mahkemede farklı konuştu Şebnem Şirin’in katili yaşananları yine hatırlayamadı
YEREL HABERLER Şebnem Şirin davasına çelişkili ifadeler damga ...
Pamukkale’de Karadeniz rüzgarı esecek
YEREL HABERLER Pamukkale’de Karadeniz rüzgarı esecek
Merkezefendi'de kitap günleri için özel servis
YEREL HABERLER Merkezefendi'de kitap günleri için özel servis
DESKİ'den 11. kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER DESKİ'den 11. kan bağışı kampanyası
Mühendis çift mesleklerini bırakıp çilek serası kurdu Mesleklerini bırakıp çilek üreticisi olan mühendis çift, ilk hasadını aldı
YEREL HABERLER Mühendis çift mesleklerini bırakıp çilek serası ...
Baraj ve göllerde güvenliği jandarmaya sağlayacak
YEREL HABERLER Baraj ve göllerde güvenliği jandarmaya sağlayacak
Romatizmal kalp hastalığı ölümle sonuçlanabiliyor
YEREL HABERLER Romatizmal kalp hastalığı ölümle sonuçlanabiliyor
PAÜ Halk Oyunları Topluluğu izleyenlerden tam not aldı
YEREL HABERLER PAÜ Halk Oyunları Topluluğu izleyenlerden tam not ...
El emeği göz nuru eserlerini sergilediler
YEREL HABERLER El emeği göz nuru eserlerini sergilediler
Traktör kazasında ölen kadın, babasıyla aynı kaderi paylaştı
YEREL HABERLER Traktör kazasında ölen kadın, babasıyla aynı kaderi ...
Babasıyla aynı kaderi paylaştı Geri kaçan traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Babasıyla aynı kaderi paylaştı Geri kaçan traktörden ...
Başkan Erdoğan; “Denizli ve yatırımlarımız gibi DTO’da hızla büyüyor”
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan; “Denizli ve yatırımlarımız gibi ...
Merkezefendi Belediyesi’nden emlak vergisinde son gün uyarısı
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi’nden emlak vergisinde son gün ...
Aydem Perakende ve Gediz Perakende'ye ödül
YEREL HABERLER Aydem Perakende ve Gediz Perakende'ye ödül
Aydem'in öğretmen ve öğrencileri ilk inovasyon kampını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Aydem'in öğretmen ve öğrencileri ilk inovasyon ...
Merkezefendi’de 4 bin öğrenci ‘Robotik Kodlama Sınavı’na girdi
YEREL HABERLER Merkezefendi’de 4 bin öğrenci ‘Robotik Kodlama ...
Elfin tüm engelleri aşarak Türkiye şampiyonluğu oldu
YEREL HABERLER Elfin tüm engelleri aşarak Türkiye şampiyonluğu oldu
Pamukkale’de vezneler hafta sonu açık olacak
YEREL HABERLER Pamukkale’de vezneler hafta sonu açık olacak
Denizli’de ani sıcaklık yükselişi bekleniliyor
YEREL HABERLER Denizli’de ani sıcaklık yükselişi bekleniliyor
Prof. Dr. Karul: Göbeklitepe, ilk kez insanların aynı noktada yıl boyu yaşadıkları yerlerden biri
YEREL HABERLER Prof. Dr. Karul: Göbeklitepe, ilk kez insanların aynı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.