Merkezefendi 2. Kitap Günleri kapılarını açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi 2. Kitap Günleri kapılarını açtı

İHA

Merkezefendi 2. Kitap Günleri kapılarını açtı

Merkezefendi Belediyesi tarafından 27 Mayıs5 Haziran tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Günleri kapılarını kitapseverlere açtı. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonda Tarihçi Yazar Sinan Meydan ve Araştırmacı Yazar Nebil Özgentürk okurlarıyla bir araya geldi.

Sanat, kültür ve eğitim alanındaki çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri bugün itibariyle başladı. 100’den fazla yazarın katılımıyla, çok sayıda yazarın söyleşi ve imza etkinliklerinin yapılacağı zengin bir organizasyon ile kitapseverlerin ziyaretine açılan Kitap Günleri, CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, meclis üyeleri ve kitapseverlerin katılımıyla açıldı. Kitap okumanın uygar bir toplumu oluşturacağını belirten Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, “İkinci kez Kitap Günleri etkinliğimizi gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. 10 gün boyunca çok kıymetli ve değerli yazarları ağırlayacağımız Kitap Günlerimize büyük önem veriyoruz. Söyleyişlerin, imza günlerinin yanında fuaye alanında hemşerilerimiz yazarlarımızla sohbet etme imkanı bulacak. Kitap okumak uygar bir topluma kavuşmamızı, kimsenin yardımı olmadan kendi ayaklarımızın üzerinde durmamızı, insanca yaşamamızı sağlayacak. Bireyler ancak kitap okumak ile gerçek ve doğru bilgiye ulaşacaktır. Bizler, okuma konusunda ‘Ben, çocukken fakirdim. İki kuruş param varken bir kuruşunu kitaba yatırırdım’ diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek almalıyız. Kitap Günlerimizin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İki yıllık hasretin ardından kapılarını kitapseverlere açan Kitap Günleri’nin ilk gününde Tarihçi Yazar Sinan Meydan ile Araştırmacı Yazar Nebil Özgentürk okurlarıyla bir araya geldi. Tarihçi Yazar Sinan Meydan söyleşisinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ve savaş yıllarını en ince ayrıntısına kadar anlattı. Yazar Meydan, güzel günler için her zaman umut dolu olunması gerektiğini söyledi. Gerek cephede gerekse diplomaside Atatürk’ün en doğru adımları attığını belirten Sinan Meydan, “Mustafa Kemal Atatürk kitap kurdu bir liderdi. Mustafa Kemal Atatürk dehasını beş bine yakın kitap okuyarak keskinleştirdi. Onun dehası, geleceğe umutla bakması bizi bugünlere getirdi. Onun izinde gitmeye, onun ışığında aydınlanmaya ve yarınlara umutla bakmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Konuşmasının ardından Sinan Meydan, okurları için kitaplarını imzaladı.

Tarihçi Yazar Sinan Meydan’ın ardından Araştırmacı Yazar Nebil Özgentürk’ün ‘Nazım Hikmet’ belgeseli sanatseverlerin izlenimine sunuldu. Belgeselin ardından sahneye çıkan Yazar Özgentürk, Nazım'ın yaşadıkları, bir hayat öyküsü olarak çok büyük bir coşku veriyor bana” dedi. Nazım Hikmet’in hayatını anlatan Araştırmacı Yazar Nebil Özgentürk, “Nazım’ın 120.doğum gününe özel bir belgesel hazırladık. Nazım Hikmet hakkında bugüne kadar birçok belgesel hazırladık. O sadece bir şair değil, bir düşünce adamı. Hayatı boyunca kardeşlik, insan hakları için çaba sarf etti. Kurtuluş Savaşı destanımızı, bu ülkenin kurtuluşuna dair en güzel dizeleri yazdı. Onu anlamak ve anlatmak çok önemli” dedi. Belgesel gösterimi ve söyleşisinin ardından Araştırmacı Yazar Nebil Özgentürk, imza etkinliğinde okurlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

PAÜ’ye kazandırılan ‘Yaşlı Bakım’ programı en kısa sürede öğrenci kabulüne başlayacak
YEREL HABERLER PAÜ’ye kazandırılan ‘Yaşlı Bakım’ programı en kısa ...
Çiftçilere can suyu olacak Aktaş Gölet’i hizmete girdi
YEREL HABERLER Çiftçilere can suyu olacak Aktaş Gölet’i hizmete ...
Kültür sanatın kalbi Denizli’de attı 8 ilde birinci olan 180 genç, jüri karşısında hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Kültür sanatın kalbi Denizli’de attı 8 ilde birinci ...
Babasıyla aynı kaderi paylaşan kadın çiftçi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Babasıyla aynı kaderi paylaşan kadın çiftçi son ...
Şebnem Şirin davasında sanığın babasına zorla getirilme kararı
YEREL HABERLER Şebnem Şirin davasında sanığın babasına zorla ...
Şebnem Şirin davasına çelişkili ifadeler damga vurdu Katilin yakınları karakolda ayrı mahkemede farklı konuştu Şebnem Şirin’in katili yaşananları yine hatırlayamadı
YEREL HABERLER Şebnem Şirin davasına çelişkili ifadeler damga ...
Pamukkale’de Karadeniz rüzgarı esecek
YEREL HABERLER Pamukkale’de Karadeniz rüzgarı esecek
Merkezefendi'de kitap günleri için özel servis
YEREL HABERLER Merkezefendi'de kitap günleri için özel servis
DESKİ'den 11. kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER DESKİ'den 11. kan bağışı kampanyası
Mühendis çift mesleklerini bırakıp çilek serası kurdu Mesleklerini bırakıp çilek üreticisi olan mühendis çift, ilk hasadını aldı
YEREL HABERLER Mühendis çift mesleklerini bırakıp çilek serası ...
Baraj ve göllerde güvenliği jandarmaya sağlayacak
YEREL HABERLER Baraj ve göllerde güvenliği jandarmaya sağlayacak
Romatizmal kalp hastalığı ölümle sonuçlanabiliyor
YEREL HABERLER Romatizmal kalp hastalığı ölümle sonuçlanabiliyor
PAÜ Halk Oyunları Topluluğu izleyenlerden tam not aldı
YEREL HABERLER PAÜ Halk Oyunları Topluluğu izleyenlerden tam not ...
El emeği göz nuru eserlerini sergilediler
YEREL HABERLER El emeği göz nuru eserlerini sergilediler
Traktör kazasında ölen kadın, babasıyla aynı kaderi paylaştı
YEREL HABERLER Traktör kazasında ölen kadın, babasıyla aynı kaderi ...
Babasıyla aynı kaderi paylaştı Geri kaçan traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Babasıyla aynı kaderi paylaştı Geri kaçan traktörden ...
Başkan Erdoğan; “Denizli ve yatırımlarımız gibi DTO’da hızla büyüyor”
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan; “Denizli ve yatırımlarımız gibi ...
Merkezefendi Belediyesi’nden emlak vergisinde son gün uyarısı
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi’nden emlak vergisinde son gün ...
Aydem Perakende ve Gediz Perakende'ye ödül
YEREL HABERLER Aydem Perakende ve Gediz Perakende'ye ödül
Aydem'in öğretmen ve öğrencileri ilk inovasyon kampını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Aydem'in öğretmen ve öğrencileri ilk inovasyon ...
Merkezefendi’de 4 bin öğrenci ‘Robotik Kodlama Sınavı’na girdi
YEREL HABERLER Merkezefendi’de 4 bin öğrenci ‘Robotik Kodlama ...
Elfin tüm engelleri aşarak Türkiye şampiyonluğu oldu
YEREL HABERLER Elfin tüm engelleri aşarak Türkiye şampiyonluğu oldu
Pamukkale’de vezneler hafta sonu açık olacak
YEREL HABERLER Pamukkale’de vezneler hafta sonu açık olacak
Denizli’de ani sıcaklık yükselişi bekleniliyor
YEREL HABERLER Denizli’de ani sıcaklık yükselişi bekleniliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.