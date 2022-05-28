Türkiye’nin en büyük çocuk şenliği başladı Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Zolan: “Çocuklar en değerli varlıklarımız, onlar bizim geleceğimiz”

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Türkiye’nin en büyük çocuk şenliği yeniden başladı. Şenlikte çocukların geleneksel oyunlarla tanışarak, sanal dünya yerine gerçek arkadaşlarıyla bir araya geldiğini ve bundan da büyük keyif aldıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Çocuklar en değerli varlıklarımız, onlar bizim geleceğimiz” dedi.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Türkiye'nin en büyük çocuk şenliği 2 yıldır süren pandeminin ardından bir kez daha başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı’nda düzenlenen şenlikte, animatörler eşliğinde gönüllerince zaman geçiren öğrenciler, çuval yarışı, halat çekme, can, mendil kapmaca gibi geleneksel oyunlar oynayarak şişme oyun parklarında doyasıya eğlenme imkânı buluyor. Gün boyu arkadaşları ile eğlenen çocuklar kendilerini ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve öğretmenleri ile birlikte hatıra fotoğrafı da çektiriyor. Türkiye’nin en büyüğü olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şenliği, bu güne kadar onbinlerce çocuğu ağırlarken, çocuklar sanal dünyadan bir gün de olsun uzaklaşarak, gerçek arkadaşlarıyla oyun alanlarında güzel hatıralar yaşıyor. Şenliğe özel “Denizlimi Seviyorum” yazan tişört hediye edilen çocuklara çeşitli ikramlar da yapılıyor.



“Çocuklarımızdan pozitif enerji almak çok farklı bir şey”

Şenlik alanında sık sık öğrencilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, burada çocukların sevgi gösterileriyle karşılanıyor. Çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak mutluluklarına ortak olan Başkan Zolan, salgın nedeniyle 2 yıldır gerçekleştiremedikleri Türkiye’nin en büyük çocuk şenliğinin yeniden başlaması nedeniyle büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Zolan, "Çocuklarımızı cıvıl cıvıl, mutlu ve keyifli gördüm. Onları çok seviyoruz. Çocuklarımızdan pozitif enerji almak çok farklı bir şey. İnşallah gelecekleri daha da güzel olacak. Onların geleceği için her türlü imkanı seferber edeceğiz. Eğitim, spor ve birçok alanda katkılar yapıyoruz. Eğlenmeleri ve arkadaşlarıyla birlikte güzel vakit geçirmeleri için çocuk şenliğimizi düzenledik. Burada birçok oyun grubu var. Belki çocuklarımız ilk defa böyle bir gün yaşıyor" dedi.



“Geçmişten gelen çok güzel geleneksel oyunlarımız var”

İki yıldır süren pandemi sebebiyle çocukların evlerine, odalarına hapsolduğunu, sanal alemdeki oyunlarla baş başa kaldığını anımsatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Aslında çocuklarımıza sokakta oynayabileceklerini, sınıfça arkadaşlarıyla bir araya gelebileceklerini ve böyle de eğlenilebileceğini gösteriyoruz. Onları sanal dünyadan koparmaya çalışıyoruz. Bizim geçmişten gelen çok güzel geleneksel oyunlarımız var. Halat çekme, çuval yarışı, mendil kapmaca gibi geleneksel oyunlarımızı çocuklarımızla buluşturuyoruz. Burada onları izlediğimde çok keyif aldıklarını gördüm. Çocuklarımızı sanal dünyadan koparıp gerçek hayatla buluşturmak için birçok etkinlik yapmak gerekiyor."



Başkan Zolan’dan davet

Denizli Büyükşehir Belediyesinin özellikle çocuklara yönelik başta spor, kültür ve sanat olmak üzere birçok çalışması ve kursları olduğunu kaydeden Başkan Zolan, 7’den 70’e herkesi ücretsiz kurslara davet ederek, "Büyükşehir Belediyesi olarak 20 farklı branşta spor kursu veriyoruz. Bunun yanında kültür ve sanat kurslarımız var. Tiyatro, konservatuar ve el becerileri ile ilgili de kurslarımız var. Bugün çocuklarımızın burada eğlenmesine vesile olduk ancak sanal dünya yerine gerçek hayatta gerçek arkadaşlarıyla daha fazla oynamalarını istiyoruz. Çocuklarımızı misafir etmek onların eğitim ve gelişimlerine katkı sağlamak için bizler elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapmaya hazırız. Çocuklarımız en değerli varlıklarımız, onlar bizim geleceğimiz" diye konuştu.

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