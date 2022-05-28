Denizli’de halk oyunları şöleninde 22 ekip performanslarını sergileyecek

– Denizli’nin Tavas ilçesinde yapılacak Halk Oyunları Grup Yarışmaları için geri sayım başladı. Tavas ilçesinde 29 Mayıs Pazar günü, 22 Kulübün performanslarını sergileyeceği şampiyonaya tüm sporseverler davet edildi.



Halk Oyunları Kulüplerarası Grup Yarışmaları, 29 Mayıs 2022 Pazar günü Tavas İlçe Spor Salonunda düzenlenecek. 22 Kulübün performanslarını sergileyeceği şampiyonaya tüm sporseverler davet edildi. Halk Oyunları Federasyonu ile Tavas Belediyesi’nin ortaklaşa protokolü sonucu Tavas’ın ev sahipliğinde yapılacak Halk Oyunları Grup Yarışmaları için geri sayım başladı. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde Geleneksel Düzenlemesiz ve Geleneksel Düzenlemeli Dal kategorilerinde 22 ekibin performanslarını sergileyeceği organizasyon 29 Mayıs Pazar günü saat 11.30’da yapılacak seremoni ile başlayacak. İllerinde kategorilerinde şampiyon olmuş ekiplerin sırayla sahne alacağı Halk Oyunları Grup Yarışması için salonda son hazırlıklar tamamlandı. Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta illerinden ekiplerin sahne alacağı yarışmalarda 22 kulüp, 265 kadın ve 362 erkek olmak üzere toplam 627 sporcunun yarışmalara katılacağı bildirildi.



“Halk oyunları kültür zenginliğimizin bir göstergesi"

Organizasyonla ilgili düşüncelerini paylaşan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, kültür ve medeniyetler beşiği ülkemizin halk oyunları ile ne kadar önemli bir zenginliğe sahip olduğunun altını çizdi. Tavas’ın ev sahipliğinde halk oyunlarında güzel bir şampiyona beklediğini kaydeden İlman, tüm ekiplere başarılar dileyerek Denizli halkını yarışmaları izlemeye davet etti. 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü Denizli’de olacak gruplar, yarışmanın yapılacağı salonda son provalarını yapacak. 29 Mayıs 2022 Pazar günü saat 11.30 da başlayacak yarışmalarda sırayla sahne alacak ekiplere, uyum ve performanslarına göre halk oyunları milli hakemlerinden oluşan jüri tarafından puanlamalar yapılacak.

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