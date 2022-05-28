Oğul veren arılar şehri bastı İşlek caddedeki ağaçta oğul oluşturan arılar, arıcılar tarafından kovana alındı

Denizli'nin Buldan ilçesinde kentin işlek caddesinde bulunan incir ağacında oğul oluşturan bal arıları, başarılı bir operasyonla kovana katıldı. Arıları kovanına doldurup götüren arıcılar, vatandaşların kesinlikle arılara zarar vermemesi ve onların doğanın en önemli parçası olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.



Buldan ilçesinde kovandan ayrılan arı oğulu, Dörteylül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bahçede bulunan incir ağacında yuvalandı. Kentin en hareketli noktalarından olan yolda yürüyenler, arıların sokma tehlikesi nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Bu durumdan rahatsız olan esnaf ve vatandaşlar, bölgeye en yakın arıcılardan yardım istedi. Bölgeye ihbar üzerine gelen arıcı Hakan Aytekin, iş kıyafetini giyerek, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki ağaca merdiveniyle çıktı. Ağaçta oğul veren arılar arıcı Aytekin tarafından kovana alındı.



“Arılar doğanın en önemli parçasıdır”

Ana kraliçe arının kovana alınmasıyla tüm arıların kovana gireceğini belirten Denizli Arıcılar Birliği yönetim kurulu üyesi Hakan Aytekin, “Bu tür durumlarda vatandaşlarımız hemen bölgesindeki arıcıları arayıp yardım istesinler. Kesinlikle arılara zarar vermesinler. Onlar doğanın en önemli parçasıdır. Arılar bu durumdayken hiçbir şekilde insanlara zarar vermezler. Kesinlikle tedirgin olmasınlar. Onlar kendileri için ayrı bir koloni oluşturuyorlar. Ailelerine yeni katılan üyeleri için evlerini ağaç dallarına oğul yapıyorlar. Bizde yaptığımız müdahaleyle onlara yeni bir yuva kazandırmış olduk” dedi.

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