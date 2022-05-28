En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalmayı başardıktan sonra belirsizliğe gömülen Altaş Denizlispor'da gergin bekleyiş var. Yabancı futbolcuların ayrılmaya başladığı transfer yasaklısı yeşil-siyahlılarda hafta içinde acilen 15-20 milyon TL kaynak bulmaları gerektiğini, destek bulamazlarsa kongre kararı alıp yönetimini devredeceklerini söyleyen Başkan Mehmet Uz'un kararı merakla bekleniyor. Teknik direktör Mesut Bakkal'ın da durumunun belirsiz olduğu Denizlispor'da taraftarlar, yaz döneminin geçen sezon olduğu gibi sıkıntılı geçmesinin korkusunu yaşıyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-05-28 14:55:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.