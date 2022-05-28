Yara bakımında yeni yaklaşımlar sempozyumda ele alındı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği ‘Yara Bakım Sempozyumu’nda farklı etmenlere bağlı olarak vücutta oluşan yaralar ve bu yaraların tedavilerinde kullanılan yeni yaklaşımlar masaya yatırıldı.



Beş ayrı oturumda gerçekleştirilen sempozyumda, alanında uzman akademisyenler, diyabetik ayak yaralarından, arteriyel ve venöz yaralara, yara bakımında güncel gelişimler hakkında sempozyum katılımcılarını bilgilendirdi.



Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Denizli Servergazi Devlet Hastanesi’nden, yara bakımı tedavilerinde uzman konuşmacıların, sunumları ile yer aldığı ‘Yara Bakımı Sempozyumu’ düzenledi. Sempozyumun açılışı PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılışa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Sevgi Özkan, Pamukkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, sempozyum başkanlarından Dr. Öğr. Üyesi Ayla Yavuz Karamanoğlu sempozyum içeriğini özetleyen bir konuşma gerçekleştirdi. Yara bakımının, hemşirelerin önemli sorumluluklarından biri olduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Karamanoğlu, hemşirelerin yara bakım bilgilerini güncellemelerinin önemine değindi. Açılış töreninde konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, sempozyuma farklı üniversitelerden gelen konuşmacılar ve sempozyum katılımcılarına, katkı ve katılımları için teşekkür ederken, sempozyumun düzenlenmesine destek veren kurum ve firmalara şükranlarını iletti. Prof. Dr. Atar, sağlık alanında önemli sonuçların ortaya çıkarıldığı, faydalı bir etkinlik olması temennisinde bulundu.



Tek gün süren ve beş oturumda tamamlanan sempozyunda; yara tipleri, yaranın değerlendirilmesi, yaranın iyileşmesini etkileyen iç ve dış faktörler, basınç yaraları ve basınç yaralarını önlemede kanıta dayalı uygulamalar, diyabetik, arteriyel ve venöz yaralar ile yara bakımında güncel gelişimler ele alındı. Alanında uzman araştırmalar, yara bakımı konusunda, sempozyum katılımcısı sağlık çalışanlarına önemli bilgiler verdi.

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