Masal kahramanlarını canlandıran öğrenciler, miniklere kitap sevgisini aşıladı

Denizli’de hazırladıkları kostümlerle ünlü masal kahramanlarını canlandıran ortaokul öğrencileri, beğeni toplayan renkli gösterileriyle miniklere kitap sevgisini aşıladı.



Pamukkale ilçesinde bulunan Hacı Serpil Kabaklıoglu Ortaokulu öğrencileri, aylardır hazırladıkları masal kahramanları kostümleri ile ilk gösterilerini 5. ve 6. Sınıf öğrencilerine sergiledi. FerideÇalıkuşu, Kürk Mantolu Madonna Maria, Yaprak DökümüLeyla Necla, TolstoyAnna Karanina gibi masal kahramanlarını canlandıran öğrenciler, minik öğrencilere neşe dolu dakikalar geçirmelerini sağladı. Renkli ve neşeli anların yaşandığı etkinlikte öğrenciler gün boyu kostümleriyle okulda derslere girdi. Okulun koridorları ve sınıflarında gezen masal kahramanları, etkinliğin sonuna doğru okul bahçesinde bulunan yardım kampanyasına yer aldı.



“Masal kahramanları sayesinde kitap okuma merakımı uyandı”

Okullarında düzenlenen etkinlik sayesinde kendilerinde kitap okuma merakının oluşturduğunu anlatan 6. Sınıf öğrencisi Rümeysa Aktaş, projenin hem eğlenceli olduğunu hem de kitapları daha güzel öğrenme fırsatı yakaladıklarını söyleyerek, “Kahramanlar bizi ziyarete geldi. Düzenledikleri etkinlik çok eğlenceli ve zevkli geçti. Bu etkinlik sayesinde birçok kitabı okumdan öğrenme fırsatım oldu. Masal kahramanları sayesinde kitap okuma merakımı uyandı” dedi.



“Öğrencilere anlatarak onlara kitap okuma alışkanlığını kazandırıyoruz”

Düzenlenen proje içerisinde Tolstay’ın Anna Karanina kitabındaki masal kahramanı olan 8. Sınıf öğrencisi Melisa Akbulut, bu etkinliğin öğrenciler kitap okuma alışkanlığını kazandırdığını belirterek, “Ben Anna Karanina canlandırıyorum. 1870 yıllarda yaşamış olan güzel bir kızı temsil ediyorum. Kitapta kızın kendi aldığı kararlarında pişman olmasına rağmen vazgeçmediğini anlatıyor. Biz bu kitapları kendimizden küçük öğrencilere anlatarak onlara kitap okuma alışkanlığını kazandırıyoruz. Tabi öğrencilerde bu kitaplar hakkında bilgi alınca merak edip okuyorlar” diye konuştu.



“Bu projeyle okullarda yer alan öğrencilere kitap okuma sevgisini kazandırıyoruz”

Proje çerçevesinde yer alan masal kahramanlarının öğrencilerde kitap okuma istediğini daha çok kazandırdıklarının altını çizen Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen ise “Pamukkale ilçesinde yer alan Hacı Serpil Kabaklıoglu Ortaokulu Ekim ayından beri kitap kahramanları adı altında bir kitap okuma projesi yürütülüyor. Bu projeyle okullarda yer alan öğrencilere kitap okuma sevgisini kazandırıyoruz. Proje konusunda belirli kitaplar seçilip her ay sonunda ise buna yönelik sınavlar yapılıyor. Sınav sonucunda derece alan öğrenciler ise ödüllendiriliyor. Ayrıca bu projede kitap kahramanlarının kostümleriyle sınıfları geziyorlar. Kitapla ilgi bu kostümleri giyen öğrenciler bunu diğer küçük öğrencilere anlatarak kalıcı olmasını sağlıyorlar. Öğrenciler için özendirici oluyor. Tüm öğrenciler kendilerini masal kahramanı gibi hissediyor ve kitaplarla iç içe olup kendilerini okumada daha da ileriye taşıyor” ifadelerini kullandı.

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