Merkezefendi yeniden yapılanacak

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DENİZLİ, (DHA)ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda kıl payı kümede kalmayı başaran Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesi tepeden tırnağa değişecek.

İdari ve teknik olarak bu hafta yeni yapılanmaya gitmesi planlanan Denizli temsilcisinde sezon öncesi tüm kadro da değişecek. Merkezefendi, ligdeki ikinci sezonunda tekrar korkulu rüya yaşamamak için yola eski oyuncularını gönderip takımı yenileyerek çıkacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-05-29 13:04:07



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