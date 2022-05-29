Merkezefendi kitap günlerine devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri, Türkiye’nin ve Denizli’nin saygın yazarlarını, kitapseverlerle buluşturmaya devam ediyor.



Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen ve açılışı dün gerçekleştirilen Merkezefendi Belediyesi 2.Kitap Günleri, birbirinden değerli yazarları ağırlamaya devam ediyor. Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği Kitap Günleri’nin ikinci gününde Gazeteci Yazar Saygı Öztürk, Yazar Işık Öğütcü, Gazeteci Yazar Seval Uysal, Ahmet Hür, Ece Özbaş, Türkay Kılcı, Murat Çavga, Sedef ÇapkınDuru Mavi, Eda Urhan, Azmi Ermiş, Hüsamettin Ataman, Naciye Uytun Güner, Nurhan Meydan Acımış, Ramazan Kavutçu ve 19 Mayıs İlkokulu’nun minik yazarları ile Türkiye Yazarlar Sendikası ve Sunak Dergisi'nin ‘Şiirin Yolculuğu İstikamet Neresi? Konulu Şiir Söyleşisi’nde Altay Ömer Erdoğan, Enver Topaloğlu, Derya Çolpan, Didem Gülçin Erdem, Şeref Bilsel okuyucuları ve dinleyicileri ile bir araya geldi. Ayrıca kitapseverler, kurulan kitap stantları arasında vakit geçirdi.



Işık Öğütcü babası Orhan Kemal’i anlattı

Türk edebiyatının aydınlık gerçekçi yazarı Orhan Kemal’in en küçük çocuğu olan Yazar Işık Öğütcü, gerçekleştirdiği söyleşide babası Orhan Kemal’i anlattı. Orhan Kemal’in hayatını, cezaevi yıllarında çektiği sıkıntıları, Nazım Hikmet ile olan anılarını dinleyicileri ile paylaşan Öğütcü, “Nazım Hikmet, babama düz yazı ve roman yazması konusunda önerilerde bulunurdu. Babam da ona duyduğu hayranlık ile bu önerileri dikkate alarak hem ülkemize hem de dünya edebiyatına birbirinden değerli eserler kazandırmıştır. Yurtdışında büyük kütüphanelerde eserleri yer alıyor. Orhan Kemal, yaşadığı geçim sıkıntısına rağmen, öykülerine ve romanlarına zaman ayırarak, yaşanılan toplumsal acıları gözler önüne seren ezilenlerin sesi olan bir yazardı. Onu anlatmaya her zaman devam edeceğim” diye konuştu.

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