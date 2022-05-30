Denizli’de yazarlar ve okuyucular bir araya geldi

Kültür sanat etkinliklerine ara vermeden devam eden Merkezefendi Belediyesi’nin, Türkiye’nin ve Denizli’nin önde gelen yazarlarını okuyucularıyla buluşturduğu “Merkezefendi Belediyesi 2. Kitap Günleri’nde” üçüncü gün geride kaldı.



Merkezefendi Belediyesi 2. Kitap Günleri çerçevesinde yazarları ve okuyucuları buluşturmaya devam ediyor. Pazar tatilini fırsat bilen kitapseverlerin büyük ilgisiyle devam eden kitap günlerinde; yazarlığın yanında doktorluk, oyunculuk ve yönetmenliği de sürdüren Ercan Kesal ve Kişisel Gelişim Uzmanı Serkan Yabancı söyleşileriyle okuyucularıyla buluşurken, araştırmacı gazeteciliğin deneyimli ve usta kalemi Saygı Öztürk ve çok sayıda Denizlili yazar, eserlerini okuyucuları için imzaladı. Merkezefendi Belediyesi’nin kitap günlerinde ikinci kez yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden çok yönlü sanat insanı Ercan Kesal, ilçe belediyelerinin edebiyat alanında ilerlemeye katkı sunmalarının alışılmış bir durum olmamasına rağmen, Merkezefendi Belediyesi’nin Kitap Günleri etkinliğini ikinci kez düzenlemesini anlamlı ve önemli bir adım olarak değerlendirdi. Kesal, “Bu konudaki gayret ve emekleri için Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan nezdinde, organizasyona emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.



“Kişisel gelişimin ayrılmaz ve en önemli unsurlarından birisi de hiç şüphesiz kitaplar ve okumaktır”

Kişisel gelişim alanında yaptığı çalışmaları ilgiyle takip edilen yazarlardan Serkan Yabancı, kişisel gelişimin ve buna bağlı olarak toplumsal ilerlemenin, kitaplara olan ilgiden bağımsız olarak düşünülemeyeceğini vurguladı. Serkan Yabancı, “Alanım olan kişisel gelişimin ayrılmaz ve en önemli unsurlarından birisi de hiç şüphesiz kitaplar ve okumaktır. Ben Denizli’de bu alanda güzel adımlar atan bir belediye ve ilgili okuyucularla karşılaştığım için çok mutluyum. Buraya tekrar gelmeyi, yeniden sizlerle bir arada olmayı çok isterim” ifadelerini kullandı.



“Kitap günleri sayesinde bu bilgi transferi karşılıklı hale geliyor”

Eserlerine büyük ilgi gösterilen Türk basınının duayenlerinden Saygı Öztürk, ikinci kez bu anlamlı etkinliğin içinde yer almanın kendisi için de güzel bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Öztürk, “Kitap günleri biz yazarlar için de son derece önemli bir etkinlik. Nasıl ki okuyucularımız kitaplardan çok şey öğreniyorsa, kitap günleri sayesinde bu bilgi transferi karşılıklı hale geliyor. Biz yazarlar da temas ettiğimiz okuyucularımızdan güzel geri bildirimlerin yanı sıra, önemli bilgiler de alıyoruz. Bu açıdan burada bulunmak çok güzel. Emek veren Belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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