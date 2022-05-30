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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PAÜ Hastanesinden ücretsiz deri kanseri tarama imkanı

İHA

PAÜ Hastanesinden ücretsiz deri kanseri tarama imkanı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, bu yıl ülkede Mayıs ayında yapılan ‘Euromelanoma Ücretsiz Deri Kanseri Taraması’ programındaki merkezlerden biri olarak hastalara deri kanseri taramasını ücretsiz sağlayacak.

Deri kanseri, gözle görülebilir alanda olduğundan en çok tespit edilebilme ihtimaline sahip, en çok iyileşme oranına sahip ve en çok tedavi edilebilir kanser çeşitlerinden biri olarak biliniyor. Fakat, kamudaki farkındalık azlığı, erken tanı fırsatının kaçırılmasına neden olmakta. Tüm bu bilgiler ışığında deri kanseri korumasının ve erken tanının önemini vurgulamak, erken tedaviyi teşvik etmek ve bunlar hakkında bilgi paylaşmak için “Euromelanoma” oluşturuldu. Denizli Pamukkale Ünüversitesi Hastanesi Dermetoloji Anabilim Dalından yapılan açıklamada; 24 Mayıs 2022 günü saat 09:0012:00 arasında, kliniğimizde Dermoskopi Nevüs izlem Polikliniği’nde “Ücretsiz Deri Kanseri Taraması” yapıldı. Malign melanom bir deri kanseridir ve çıplak gözle bakıldığında normal bir ben gibi görülebilmektedir. Malign melanom ve melanom dışı deri kanserleri, genellikle, güneşin deriye nüfuz eden ve yıpratan zararlı UV ışınları etkisiyle ortaya çıkar. Deri kanserleri içinde, en ölümcül seyre sahip olan malign melanom, 2020 yılı verilerine göre Türkiye’de, yılda 100 bin kişiden yaklaşık 2’sinde görülmekte ve 100 bin kişiden yaklaşık 1 kişinin ölümüne yol açmaktadır. Malign melanoma dışında bazal hücreli karsinom ve yassı hücreli karsinomlar ise Türkiye’de 100 bin kişiden 26’sında görülmektedir. Günümüz teknolojisiyle malign melanoma erken aşamada tespit edilip, ölümcül sonuçların önüne geçilebilmektedir. Dermoskop cihazları ile benlerin iyi huylu ya da kötü huylu olup olmadıkları, büyük oranda ayırt edilebilmekte ve vücuttaki tüm benler kayıt altına alınarak uzun vadeli takip sağlanabilmektedir. Dermoskop cihazı sadece malign melanom ve ben muayenesinde değil, diğer deri kanserlerinin ve genel deri hastalıklarının tanı ve ayırıcı tanısında kullanıldığında tanısal doğruluğu büyük oranda artırmakta, erken tanı ve tedavi şansı oluşturmaktadır” dedi.
PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel hastalarımızın tarama testlerinin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek erken tanının önemine de dikkat çekti.

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