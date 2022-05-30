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Denizli’nin zirvesinde Karadeniz fırtınası esti Karadeniz ezgileri ile horon, binlerce vatandaşı coşturdu

İHA

Denizli’nin zirvesinde Karadeniz fırtınası esti Karadeniz ezgileri ile horon, binlerce vatandaşı coşturdu

Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Pamukkale Belediyesi Karadeniz Tanıtım Günleri binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleşirken Karadeniz ezgileri ile horon Seyir Tepesi’ni renklendirdi.

Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi, Pamukkale Belediyesi Karadeniz Tanıtım Günleri’ne ev sahipliği yaptı. 405 bin metrekarelik alanda konuşlanan ve kentin yeni buluşma noktası olan Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda adeta Karadeniz fırtınası esti. Denizli Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği ile Pamukkale Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Pamukkale Belediyesi Karadeniz Tanıtım Günleri’nde katılımcılara ekmek arası hamsi ikramı yapıldı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de alanda katılanlara balık ekmek ikramı yaptı. Vatandaşlar bu lezzeti tatma imkânı bulurken, gün boyu Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda Karadeniz nağmeleri yankılandı. Pamukkale Belediyesi Karadeniz Tanıtım Günleri, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.
“Buraya da Karadeniz havasını getirdiniz”
Belediye Başkanı Avni Örki, “Bu etkinliğimizde Denizli’mizdeki Karadenizli hemşerilerimizle buluşma, geçmişten günümüze köklerimizi güçlendirme, birlik ve beraberliğimizi daha güçlü hale getirme imkânı bulduk. Şu anda Denizli’mizin en yüksek noktalarından birisindeyiz. Havamız da epeyce rüzgarlı, biz burada böyle havalara alışık değiliz. Karadenizliler olarak ‘bize her yer Trabzon’ diyorsunuz. Buraya da Karadeniz havasını getirdiniz” diye konuştu.

“Tarihi çok anlamlı”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise “Denizli’de Karadenizli dostlarımız, kardeşlerimiz var. Onlar, şehrimize hizmet etme gayretinde, vatanperverlikleri, üretme kültürüne erişmiş olmaları, vatanını milletini daha ileri ulaştırma gayreti içinde Denizli’mize gerçekten çok büyük katkılar sağlıyorlar. Şehrimize en son da Trabzonlu olan sayın Valimiz geldi. İnşallah birlik ve beraberlik içinde hem Denizli’mizi hem Karadeniz’imizi hem de ülkemizi daha ileriye götürelim. Derneğin önceki başkanları da var, bugünkü başkanımız Birol Konak da gece gündüz koşturuyor. Ben kendisine ve Karadenizli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Aslen Trabzonlu olan Denizli Valisi Ali Fuat Atik de, “2 senedir yapılmayan Karadeniz gününü icra etmek için bana söylediler. Ben de öyle bir tarihi seçelim ki anlamı olsun istedik. 29 Mayıs 1453’de İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet, 1461’de de Trabzon’u fethetmişti. Bu organizasyon için tüm hemşerilerim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karadeniz nağmeleri coşturdu
Pamukkale Belediyesi Karadeniz Tanıtım Günleri, 27 metrelik dev boyutuyla dikkat çeken horoz heykelinin bulunduğu festival alanında gerçekleştirildi. İlk olarak şarkıcı Sevda Gül sahne aldı. Karadeniz ezgilerinin yanı sıra kendi eserlerini de seslendiren sanatçıya vatandaşlar danslarıyla ve horonlarıyla eşlik etti. Gecenin ikinci sanatçısı ise Karadenizli sanatçı Onay Şahin oldu. Bölge eserlerini seslendiren sanatçının şarkılarına eşlik eden vatandaşlar, horon çekip ve kol bastı oynayarak Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda farklı zaman geçirme imkânı buldu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden Pamukkale Belediyesi Karadeniz Tanıtım Günleri’ne katılanlar doyasıya eğlendi. Gecede 20212022 Spor Toto Süper Lig’de Konyaspor’un trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık’ın adı verilen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor’un bu başarısı da kutlandı.

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