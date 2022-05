ICHE 2022 konferansı çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucu Pamukkale Ünüversitesi (PAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Tamer Ayvaz danışmanlığında tamamlanan iki çalışma ödül aldı.

PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı doktora öğrencisi Pınar Gökçe Durgut doktora tezi çerçevesinde sunmuş olduğu çalışma ile birincilik ödülü, Sakarya Üniversitesi doktora öğrencisi Derya Sadak ise PAÜ’de tamamladığı yüksek lisans tezi çerçevesinde sunmuş olduğu çalışma ile ikincilik ödülü almaya hak kazandı.



The International Association for HydroEnvironment Engineering and Research (IAHR) ve Environmental & Water Resources Institute (EWRI) tarafından bu yıl 14’ncüsü düzenlenen International Conference on Hydroscience & Engineering (ICHE 2022), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ev sahipliğinde 26 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlendi. Konferansa yurt içi ve yurt dışından su ve çevre mühendisliği alanında araştırma yapan pek çok araştırmacı katıldı. Konferansa PAÜ’yü temsilen İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Tamer Ayvaz ile doktora öğrencileri Pınar Gökçe Durgut, Tuğba Altıparmak Ay ve Derya Sadak’tan (Sakarya Üniversitesi) oluşan araştırma ekibi katıldı. Konferans organizatörleri tarafından sunum yapan yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında bir araştırma yarışması düzenlenmiş olup sunum yapan her bir öğrenci yapılan sunumun kalitesi, çalışmanın genel kalitesi ve özgünlüğü, konferans temalarına uygunluğu, sunumun iletişimi ve anlaşılabilirliği gibi kriterler doğrultusunda 3 öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi.



Yapılan değerlendirme sonucunda, PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı doktora öğrencisi Pınar Gökçe Durgut, doktora tezi çerçevesinde Prof. Dr. Mustafa Tamer Ayvaz danışmanlığında yapmış olduğu “HBVDE: A New Differential Evolutionbased Calibration Approach for the HBV Hydrological Model” başlıklı sunumu ile birincilik ödülü almaya hak kazandı.



Ayrıca, Sakarya Üniversitesi doktora öğrencisi Derya Sadak, PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Prof. Dr. Mustafa Tamer Ayvaz danışmanlığında tamamlamış olduğu yüksek lisans tezi çerçevesinde yapmış olduğu “A SimulationOptimization Approach for solving the Wastewater Load Allocation Problems in River Basin Systems” başlıklı sunumu ile ikincilik ödülü almaya hak kazandı. Her iki öğrencinin ödülü konferansın kapanış oturumunda düzenlenen ödül töreninde kendilerine takdim edildi.

