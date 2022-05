Denizli’de iş sağlığı ve güvenliği sempozyumu düzenlendi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına rehber olacak “İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu” düzenliyor. Sempozyumda edinilecek bilgilerin hayat kurtaracağını kaydeden Başkan Zolan, iş sağlığı ve güvenliğinin her şeyden daha önemli olduğunu vurguladı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli’deki kamu kurum ve kuruluşlarının, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına rehber olacak bir sempozyuma imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyumun açılış programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile kamu kurum ve kuruluşları temsilci ve çalışanları katıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Işık, düzenlenen sempozyumun iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığı artıracağına inandığını kaydetti. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında bilgi veren Işık, “Çalışanların işyerlerinde daha güvenli bir şekilde ülkemize katkı sunması için Bakanlık ve Genel Müdürlüğümüz olarak durmaksızın çalışıyoruz” diyerek, programı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi teşekkür etti.



“Yeter ki can kaybı olmasın”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, iş sağlığı ve güvenliğinin yapılan işten, ortaya konan ürün ve hizmetten daha önemli olduğunu ifade etti. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymalarının hayati bir konu olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Bir olumsuzluk veya kaza yaşandığında yapılan işin motivasyonu, heyecanı kayboluyor. Çünkü işimizi yapan, alın teriyle çocuklarının rızkını kazanmak amacıyla çalışan kardeşlerimizi korumak, gerekli önemleri almak durumundayız. Alınacak önlemlere ‘maliyetli, gerek yok’ dememeliyiz. İş yavaşlayabilir, gecikebilir ama yeter ki can kaybı olmasın, bir olumsuzluk yaşanmasın” dedi.



“Sempozyum bize güç verecektir”

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile çalışanların ekipmanlarının eksiksiz olmasının hayati derecede önemli olduğunu anlatan Başkan Zolan, “Kazasız günler diliyorum. Evine alın teri ile ekmeğini götüren çalışanlarımız, işyerlerine nasıl sağ salim geldiyse, evine de öyle gitmeleri gerekiyor. İnşallah bu sempozyum yürüyüşümüze güç katacaktır” diye konuştu.

