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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aile Hekimliği Kongresinde Tekden Hastanesi standına yoğun ilgi

İHA

Aile Hekimliği Kongresinde Tekden Hastanesi standına yoğun ilgi

Ege Bölgesi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen Aile Hekimliği Kongresi Kuşadası’nda gerçekleşti. Denizli Tekden Hastanesi kongrede stant açarak ziyaretçilerini ağırladı. Kongrede Özel Denizli Tekden Hastanesi Tanısal ve Girişimsel Radyoloji uzmanı Prof. Dr. Nevzat Karabulut, “Radyolojide merak edilenler” konulu konferans verdi.

2629 Mayıs tarihleri arasında Aydın Kuşadası’nda ikincisi düzenlenen Ulusal Ege Aile Hekimliği Kongresi’ne her yıl olduğu gibi bu yıl da Özel Denizli Tekden Hastanesi stant açarak ziyaretçilerini ağırladı. Çok sayıda hekimin katıldığı kongrede gelen ziyaretçilere Denizli Tekden hastanesi bilgilendirmeler yapıp çeşitli hediyeler verdi. DAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatma Bilge Karaomca Ök, 2. Başkanı Dr. Hasan Gökce, kongre düzenleme kurulu başkanı Dr. İbrahim Ök, üyelerden Dr. Yunus Emre Sarı, Denizli Tekden Hastanesi standını ziyaret ederek teşekkür belgesi takdim etti.

“Birçok ilden hastamız hastanemizi tanıyor ve tedavi olmak için bizi tercih ediyor”
Standa yoğun ilginin olduğunu belirten Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, “Ege Bölgesi olarak bu yıl ikincisi, Denizli olarak dördüncüsü düzenlenen Ulusal Ege Aile Hekimliği Kongresi bu yıl Kuşadası’nda gerçekleşti. Birçok ilden doktorlar ve ziyaretçilerin katıldığı kongrede Denizli Tekden Hastanesi olarak biz de her yıl olduğu gibi bu yıl da stant açarak ziyaretçileri ağırladık. Birçok aile hekimi ile tanışma imkanı sağladık. Gelen ziyaretçilere Denizli’de sağlığın geldiği noktayı anlatırken hastanemizi tanıtma imkanı da bulduk. Yirmi yılı aşkın süredir Denizli ve çevre illerden gelen hastalarımıza şifa kapısı olduk. Birçok ilden insanlar Denizli Tekden Hastanesi’ni biliyor ve tedavi olmak için bizi tercih ediyor. Birbirinden tecrübeli hekim kadromuz, modern cihazlarımız, konforlu odalarımız ve ilgili personelimiz ile bölgenin önde gelen hastanelerinden biriyiz. Biz de bu vesile ile Aile Hekimliği Kongresi’ne her yıl davet edilerek katılma imkanı sağlıyoruz” dedi.

Dört gün süren kongrede birçok doktor konferans verirken Denizli’den Tekden Hastanesi Tanısal ve Girişimsel Radyoloji uzmanı Prof. Dr. Nevzat Karabulut ise radyolojide merak edilenler konulu konferans verdi. Hem canlı olarak hem de çevrimiçi olarak katılımın yoğun olduğu konferansta Prof. Dr. Nevzat Karabulut, öncelikle radyolojinin geçmişine değindi.

“Günümüzde radyoloji sadece tanı amaçlı değil, tarama ve tedavi amaçlı da kullanılmaktadır”
Radyolojinin yalnızca tanı koyan değil aynı zamanda tedavi sağlayan bir tıp branşı haline geldiğinden bahseden Prof. Dr. Nevzat Karabulut, “Röntgen ışınlarının keşfi ve tıptaki ilk uygulamalarından bahsedelim. X ışınlarının keşfinin üzerinden altı ay geçmeden askeri tıbbiye öğrencisi Esad Feyzi ve arkadaşlarının basit bir Xışın tüpü geliştirdi. Radyoloji sadece röntgen şeklinde başlasa da bugün farklı enerjiler kullanılarak vücudu ayrıntılı bir şekilde görüntüleyen bir branş haline gelmiştir. Tüm vücudu tepeden tırnağa görüntüleyebilen tekniklerle hastalıkların erken tanısı mümkün hale gelmiştir. Günümüzde radyoloji sadece tanı amaçlı değil, tarama ve tedavi amaçlı da kullanılmaktadır. Meme, akciğer, prostat gibi kanserlerin erken teşhisinde tarama amaçlı görüntüleme yapılmaktadır. Girişimsel radyoloji ise daha önce sadece cerrahi olarak tedavi edilebilen hastalıklarda iğne deliğinden ve genel anestezi gerekmeksizin tedavi imkanı sağlayan bir branş haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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