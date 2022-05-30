FETÖ’nün avukatı yakalandı

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Denizli'de FETÖ’nün avukat mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı.



Denizli’de “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü” ile ilgili olarak örgütün “Avukat Mahrem Yapılanmasına” yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 1 şüphelinin yeri tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda şüpheli kıskıvrak yakalandı. İfadesi ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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