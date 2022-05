Fabrikaya giren hırsızlar 11 ton iplik çaldı Denizli’de aranan 98 şahıs tutuklandı

Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 239 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 41 bin 442 kişi sorgulanırken aranması olan 98 şahıs tutuklandı.



Denizli’de gerçekleştirilen denetimler 23 ile 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 239 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 41 bin 442 kişinin GBT, HES kodu ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde fuhuş operasyonunda 15 kişiye toplam 17 bin 565 TL idari para cezası uygulandı. “Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama” suçundan 1 kişiye işlem yapıldı. İhbar üzerine yapılan çalışmada yasaklı ırk köpeği besleyen 1 kişiye 14 bin 982 TL idari para cezası uygulandı.



98 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 98 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet çalıntı otomobil, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 12 adet çalıntı yangın söndürme tüpü, 1 adet çalıntı elektrikli ısıtıcı, 1 adet çalıntı kalorifer peteği, 1 adet çalıntı uydu alıcı cihazı, 11 ton çalıntı tekstil ipliği, 1 adet çalıntı cep telefonu ve 1 adet çalıntı bisiklet ele geçirildi.



3 ayrı apart yetkilisine 40 bin 173 TL idari para cezası

Eğlence, umuma açık istirahat ve geçici konaklama adreslerinde 239 farklı adres kontrol edildi. Adreslerde kimlik bildirme kanunu çerçevesince, geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 8 ayrı adreste bulunan toplam 116 apart dairesi kontrol edildi. Denetimler sonunda 3 ayrı apart yetkilisine 40 bin 173 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.