Tavas’ta halk oyunları şöleni izleyenleri mest etti

Denizli’de 22 kulübün birincilik için yarıştığı, Halk Oyunları Kulüplerarası Grup Yarışmalarında sergilenen performanslar ayakta alkışlandı.



Tavas’ın ev sahipliğinde yapılan Halk Oyunları Grup Yarışmalarında İlçe Spor Salonu tarihi günlerinden birini yaşadı. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde Geleneksel Düzenlemesiz ve Geleneksel Düzenlemeli Dal kategorilerinde 22 ekibin performansı tıklım tıklım dolu tribünler önünde gerçekleşti. Yarışmayı seyreten vatandaşalar, Zeybekler Diyarı Tavas’ta ev sahipliği yaptıkları THOF Bölge Yarışmasında yarışan tüm ekipleri heyecanla izledi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise kültür ve medeniyetler beşiği ülkemizin halk oyunları ile çok büyük bir zenginliğe sahip olduğunu belirtti. Jüri ve seyirciler karşısında sırayla sahne alan ekiplerin performansları ayakta alkışlandı.



Yarışmada dereceye giren takımlar ise şöyle oluştu:

Gençler Düzenlemeli Dal Şampiyonu Kulübü Denizli 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Spor, Gençler Düzenlemesiz Dal Şampiyonu Denizli Hürriyet Gençlik Spor Kulübü, Minikler Düzenlemeli Dal Şampiyonu Antalya Yörem Halk Dansları Gençlik Spor Kulübü, Minikler Düzenlemesiz Dal Şampiyonu Denizli Laodikya Gençlik Spor Kulübü, Yıldızlar Düzenlemeli Dal Şampiyonu Antalya Kumluca Halk Eğitim Gençlik Spor Kulübü, Yıldızlar Düzenlemesiz Dal Şampiyonu Denizli Sarayköy Gençlik Spor Kulübü, Büyükler Düzenlemeli Dal Şampiyonu Denizli Tavas Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Büyükler Düzenlemesiz Dal Şampiyonu Denizli Tavas Belediyesi Gençlik Spor Kulübü.

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