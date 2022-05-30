Kaçakçılar eş zamanlı operasyonla yakalandı

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Denizli’de kaçakçılık şebekelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı 5 ayrı operasyonda yakalanan 7 şüpheliden çok sayıda cep telefonu ve litrelerce sahte alkol ele geçirildi.



Denizli’de, “Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Eşya Kaçakçılığı” suçları ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde, düzenlenen 5 ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu” çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 1360 litre alkol üretiminde kullanılan etil alkol, 61 şişe sahte alkol, 15 adet sahte bandrol, 3 adet alkol üretim malzemesi, 50 adet kaçak cep telefonu, 50 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

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