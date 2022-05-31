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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geri dönüştürülen malzemelerden yapılan eserler görücüye çıktı

İHA

Geri dönüştürülen malzemelerden yapılan eserler görücüye çıktı

– Denizli’de düzenlenen Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Sergisinde yer alan el emeği ürünler beğeni topladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayeleriyle sürdürülen "Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık" projesi çerçevesinde Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinesinde ve 18 ilçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün katılımıyla Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Sergisi ile Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Kütüphanesi Açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, davetliler ve kursiyerler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, sergi açılışında yaptığı konuşmada; “Günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan küresel ısınmaya bağlı olarak Sıfır Atık ve Dönüşüm Konusu artık dünya gündeminde çok önemli yer teşkil etmekte. Dünya üzerinde bu konu ile ilgili olarak Yeşil Mutabakat Metni dediğimiz metin artık ülkemizde de geçerlidir. Yeşil Mutabakat Metninin devamlılığı bizler tarafında takip edilerek sağlanacaktır. Çok küçük yaşlardan itibaren bunu öğrencilerimize kazandırmaya çalışıyoruz ki sürdürülebilir ve yaşanılabilir çevre adına yarınların daha yeşil çevre olmasını istiyoruz. Okumanın önemi her çağda değerini daha da artırmaktadır. Bizde bu bilinçle Sıfır Atık Kütüphaneleri kurduk. Öğrencilerimizi kitapla buluştururken bu kütüphanelerde öğrencilerimize formal veya informal vermiş olduğumuz mesajlarla kullanılabilecek ürünleri dönüştürerek kütüphanelerde değerlendiriyoruz. Bugün açılışını yapacağımız sıfır atık kütüphanesi Pamukkale HEM tarafından yapıldı. Burada daha önceki dönemlere ait kitaplarla yeni nesil kitapları bir araya getirdik. Kütüphanemizde 500 kitap var ve ziyaretçileri bekliyor. Sıfır atık sergimizde de 50 kursiyerimiz tarafından hazırlanan yaklaşık 3 bine yakın ürün sergileniyor. Tüm bunların çok daha da ötesini yapma kabiliyetine sahibiz. Tüm halkımız sergimize davetlidir. Halk eğitimi faaliyetlerinde en büyük hedeflerimizden birisi de kadın istihdamını oluşturmaktır. Eğitimüretim ve istihdam üçgeninde kadının yer alması çalışmaları halk eğitim müdürlüklerimizle sağlamaya çalışıyoruz. Salgın sürecinde halk eğitimi merkezlerimizde çok önemli roller üstlendiler. Bunlarında başında sağlık ve hijyenle ilgili maske üretiminden tutun katma değerli ürünler olarak ticarileştirilebilen birçok ürünü de hayatımıza sokarak eticaret sistemi içerisinde satışa sundular. Ürünlerimizin sürdürülebilirliği konusunda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Daha yeşil bir çevre için bu eserlere anne elinin değmiş olmasını çok önemsiyorum. Emeği geçen tüm kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Pamukkale Halk Eğitimi Müdürümüz başta olmak üzere 19 halk eğitimi müdürümüze çok teşekkür ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin açılış konuşmasının ardından Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Sergisi ile Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Kütüphanesi Açılış kurdelesi protokol tarafından kesilerek, sergi ve kütüphane gezildi.

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