Denizlispor'da Başkan Uz devam ediyor



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de sezon sona erdikten sonra geçen hafta basın toplantısı düzenleyip destek bulamazlarsa kongreye giderek yönetimi bırakma resti çeken Başkan Mehmet Uz, yönetim kurulu olarak göreve devam kararı aldıklarını söyledi. Geçen yıl ağustos ayında kayyuma kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kulübün sonu bilinmez bir çıkmaza girmemesi için göreve talip olduklarını ve alınlarının akıyla sezonu tamamladıklarını belirten Başkan Mehmet Uz, "Sezon boyunca büyük fedakarlıklar yaparak takımı ligde tutmayı başardık. Kulübün geleceği için çok kritik olan sezonu çok şükür istediğimiz gibi tamamladık" dedi.

Sezonun tamamlanmasının ardından vakit kaybetmeden çalışmalarına devam ettiklerini belirten Mehmet Uz, "Geçen hafta yaptığımız basın toplantısında göreve devam edip etmeme konusunda kısa sürede karar vereceğimi açıklamıştım. Geçen bir haftalık sürede önemli görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde şahsıma ve yönetim kuruluna destek konusunda olumlu sonuçlarla ayrıldık. Bunun yanı sıra göreve devam etmem konusunda kamuoyundan da büyük destekler geldi. Yaptığımız istişareler sonucunda kulübümüzü yeni bir belirsizliğe sokmamak için göreve devam etme kararı aldık" diye konuştu.

KONGREYLE KAYBEDECEK ZAMAN YOK

Denizlispor´un olağanüstü kongreler kulübü olmaktan çıkması gerektiğini ifade eden Başkan Uz, "Kongrelerle kaybedilecek zamanımız yok. Bir gün değil, bir saat bile zaman kaybetmemek gerekiyor. Mevcut kadromuzu korumak için oyuncularımızın alacaklarını ödeyip, takımımızı haziran ayı sonunda toplamak ve yeni sezon hazırlıklarına başlatmak istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Kısa vadeli bu hedefimizin ardından orta ve uzun vadeli planlarımızın da çalışmalarını sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımızın arasında şirketleşme çalışmaları da olacak" şeklinde konuştu.

"Mevcut yönetimdeki bazı arkadaşlarımızdan iş veya özel sebepleri dolayısıyla görev almayı düşünmeyenler olduğu taktirde kendilerine teşekkür ederek yollarımızı ayırabiliriz" ifadelerini kullanan Mehmet Uz, "Başta yaptığımız son temaslarda bize destek verenler olmak üzere şahsım ve yönetim kuruluma güvenerek yola devam etmemizi isteyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gelişmelerle ilgili önümüzdeki günlerde kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2022-05-31 10:19:38



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