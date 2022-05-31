Pandeminin ardından botoks ve dolgu uygulamalarına talep arttı Op. Dr. Tuğrul Çelebi, botoks ve dolgu uygulamalarında merak edilenleri anlattı

Yaşanan 2 yıllık pandemi sonrası günlük yaşamın normale dönmesiyle birlikte estetik ve güzellik konularına yönelimin arttığına dikkat çeken Denizli Özel Egekent Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Çelebi, botoks ve dolgu uygulamalarında merak edilenleri anlattı.



Covid19 pandemisi sonrası güzel gözükmek isteyenlerin botoks ve dolgu uygulamalarına talebin arttığını belirten Egekent Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Çelebi, “Pandemi süreci insanların hayatında kayıp iki yıl oldu. Hastalık korkusu ve o sıkıntılı zamanların atlatılmasıyla insanların hayata ve kendilerine bakış açısı değişti. Kendilerine daha çok dikkat edip, özen göstermeye ve kendileri için yatırım yapmaya başladılar. Normal zamanlarda da yaz dönemlerinde tüm estetik operasyon ve işlemlerde artış meydana gelir ama pandemi sonrası bu artış çok daha fazla oldu” dedi.



“Yaşlanmayı geciktirin”

Botoksu, clostridium botulinum adlı bakteriden elde edilen bir toksin olduğunu kaydeden Op. Dr. Tuğrul Çelebi, “Elde edilen bu toksinin enjeksiyon ile uygulandığı bölgede kas hareketlerinin azalması sağlanarak, kas hareketlerinden dolayı deride meydana gelen katlanmalar önlenmiş olur. Bu şekilde kırışıklık oluşumu engellendiği gibi mevcut kırışıkların giderilmesi sağlanır. Özellikle yıllar geçtikçe alında, göz ve dudak çevresinde kırışıklıklar artar ve belirginleşir. Bu kırışıklıkların botoks ile önlenmesi ya da giderilmesi sonucu daha genç bir yüze sahip olmak mümkün” şeklinde konuştu.



Botoks uygulamalarında yaş kriteri olup olmadığına dikkat çeken Op. Dr. Tuğrul Çelebi, şöyle konuştu:

“Botoksun hangi yaştan itibaren yapıldığı merak edilen konulardan biri. Dinamik kırışıklıklar, mimikler ile oluşan kırışıklıklar, oluşmaya başladığında botoks uygulanır. Bunlar sabitleşip derinleştiğinde uygulamalar ya daha sık ya daha yüksek dozda ya da dolgu ilave edilerek yapılır. Yaş konusunda bazen otuzlu yaşlarda ciltte kırışıklık oluşmazken bazen yirmili yaşlarda ciltteki kırışıklıklar derinleşmeye meyilli olabilir. Bunda kişinin genetik faktörleri, cilt yapısı, yaşam tarzı ve alkol ve sigara kullanımı gibi durumlar etkilidir”



Dolgu uygulamasının botoks ile karıştırılmaması gerektiğine değinen Op. Dr. Tuğrul Çelebi, “Botoks ve dolgu karıştırılabiliyor. İkisi birbirinden farklı uygulamalar. Dolgunun içerisinde hyaluronik asit mevcut. Bu da, kollajenin yapı taşıdır. Dolgu, yaşlanma ve yer çekiminin etkisiyle oluşan sarkmalar, hacim kayıpları ve daha derin kırışıklıklarda uygulanan bir yöntemdir” diye konuştu.



Terleme ve çiğneme botoksu

Merak edilen terleme botoksu ve çiğneme kası botoksu hakkında da bilgi veren Op. Dr. Tuğrul Çelebi, şu bilgileri paylaştı:

“Terleme botoksu bizim özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla beraber çok fazla yaptığımız işlemlerden biri. Terleme botoksu, koltuk altı, eller ve ayak tabanına uygulanır. Bu işlem ile kişinin, onu sosyal olarak zorlayan problemlerden kurtulması sağlanır. Masseter botoks olarak da geçen çiğneme kası botoksu ise, diş sıkma ve diş gıcırdatma tedavisi için uygulanan bir yöntemdir. Uygun hastalarda çene eklemini korur ve dişlerdeki aşınmayı önler. Aynı zamanda geniş olan yüzün alt yarısını ovalleştirip daraltır ve böylece yüzün V şeklindeki görüntüye kavuşması sağlanır”

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