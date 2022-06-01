Mesane kanserinde doğru bilinen yanlışlar Tekden Hastanesi üroloji hekimlerinden mesane kanseri uyarısı Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Gürağaç: “Cerrahi tedavinin mesane kanserinin yayılmasına sebep olduğu yanlış bir bilgidir”

Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Gürağaç, Mesane Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklama doğru bilinen yanlışları anlattı.

Özel Denizli Tekden Hastanesi farkındalık amacıyla her ay farklı kanser türleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Mayıs ayının Mesane Kanseri Farkındalık Ayı olması nedeniyle Tekden Hastanesi üroloji uzmanları, mesane kanserine dikkat çekti.



Birçok kanser türünde olduğu gibi mesane kanserinde de erken teşhisin önemine vurgu yapan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Gürağaç, mesane kanseri ile ilgili halk arasında doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti. Mesane kanserinin erken teşhis ve tedavisi hakkında bilgi veren Op. Dr. Ali Gürağaç, “Kanser türleri ile ilgili halk arasında bilgi kirliliğinin çok fazla olması kanserin erken teşhis edilmesini zorlaştırarak tedavinin gecikmesine ve kanserin ilerlemesine sebep olmaktadır. Cerrahi tedavinin mesane kanserinin yayılmasına sebep olduğu bilgisi, kesinlikle yanlış bir bilgidir. Aksine mesane kanseri tanısının konulmasına ve erken teşhis edilerek tedaviye başlanmasına olanak sağlar. Kanser tanısı patolojik verilerle, doku tanısı ile konulabildiğinden başka bir yöntemle kanser tanısı koymak uygun değildir. Zaten mesane kanserini ilk tespit ettiğimiz kanserlerin yaklaşık yüzde 70’ini erken evrede görüyoruz. Sadece mesane kanserinin içeriden kazınması bile eğer erken evrede yakaladıysak mesane kanserini tamamen ortadan kaldırabilir. Hastalar, cerrahi tedavinin kanserin yayılmasına ve ilerlemesine sebep olur inancına lütfen kapılmasınlar. Tedavinin geciktiği durumlarda mesaneden tanı alınması, rezeksiyon yapılması ve kanserin temizlenmesi yeterli olmayacaktır. Kanser dokusu mesane duvarının daha derinlerine girerse hasta basit bir işlemle kurtulabilecekken mesanenin alınması, bağırsaktan mesane yapılması ya da böbrekten gelen idrar kanallarının dışarı çıkarılmasına kadar büyük cerrahilerle karşı karşıya kalabilirler” şeklinde konuştu.



“Mesane kanseri sadece erkeklerde görülmez”

Mesane kanserinin sadece erkeklerde görülme bilgisinin de yanlış olduğunu belirten Op. Dr. Ali Gürağaç, “Mesane kanseri sadece erkeklerde görülmez. Yapılan araştırmalarda erkeklerde mesane kanseriyle kadınlara oranla daha fazla karşılaşıyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesinin de erkeklerde sigara içme oranının kadınlara göre daha fazla olmasının rol oynadığı düşünülüyor. Kadınlarda da mesane kanseri görülebilir. Sadece erkeklerde görülür bilgisi yanlıştır. Mesane kanserine rastladığımız birçok kadın hastamız mevcut. Özellikle kadınlarda sigara içiyorlarsa mesane kanseri açısından ciddi anlamda riski yükseltmiş olurlar” dedi.



“İyi huylu mesane tümörlerinde takip yapılması önemlidir”

İyi huylu tümörlerde tedavi planlamasına ihtiyaç olmadığı bilgisinin de halk arasında sık karşılaşılan yanlış bilgilerden biri olduğunu belirten OP. Dr. Ali Gürağaç, “Tümör aslında doku şişliği tanısı anlamına gelir. Bunun iyi huylu ya da kötü huylu olduğu patolojik verilerle saptanabilir. Oradaki dokuyu çıkardıktan sonra patoloğa göndererek oradan gelen patoloji sonucuna göre mesane tümörlü hastaların takip ve tedavi planlamasını yapıyoruz. Mesane tümörlerinin iyi huylu olduğu hastaların düzenli takip yaptırmaları gerekir. Ama mesane tümörü tedavisi almalarına gerek kalmayacaktır” dedi.



“Mesane kanseri sadece sigara içenlerde mi görülür”

Doğru bilinen yanlışlardan birinin de mesane kanserinin sadece sigara içenlerde görüldüğü bilgisi olduğunu belirten Dr. Gürağaç, “Mesane kanseri sadece sigara içenlerde görülmez. Sigaranın ciddi anlamda riski arttırdığını klinik tecrübemizden biliyoruz ki mesane kanserine yakalananların çok büyük bir kısmı sigara içenlerde görülüyor. Fakat çeşitli kimyasallara maruz kalmak da mesane kanseri riskini arttırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.