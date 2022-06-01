Büyükşehir çevre yatırımlarıyla örnek oluyor

Türkiye'nin "En temiz'', "En çevreci" ve "En sağlıklı" kenti unvanı bulunmasının yanında, "Su Yönetimi ve İklim Değişikliği" projeleriyle Dünya 2'ncisi olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, çevre yatırımlarıyla örnek oluyor.



Türkiye Çevre Haftası kutlamaları öncesi kentte hayata geçirdiği çevre projelerine dikkati çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, altyapıdan yeşil alanlara, katı atık bertaraf tesislerinden yenilenebilir enerji üretim tesislerine örnek çevre yatırımlarını anlattı. Denizli’de hayata geçirdikleri her projede “önce çevre ve insan” düsturuyla hareket eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, insan ve çevre için vazgeçilmez olan suyu korumak için rekor altyapı yatırımlarına imza attı. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, 4 bin 624 kilometre içme suyu hattı, 2 bin 121 kilometre kanalizasyon hattı ve 353 kilometre yağmur suyu hattı olmak üzere toplamda 7 bin km’nin üzerinde altyapı hattı döşedi. İçerisinden otomobillerin geçeceği büyüklükte altyapı hatları yapan Büyükşehir Belediyesi DESKİ, bunların yanında 75 adet içme suyu deposu, 263 adet içme suyu sondajı, 18 adet atık su arıtma tesisi ile içme suyu şebekelerinin tek merkezden kontrol edildiği SCADA sistemini hayata geçirdi.



Denizli dünya şehirleriyle yarışıyor

Park ve yeşil alan yatırımlarına da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 1150 park ve mesireliği kente kazandırırken, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Kefe Yaylası, İncilipınar Parkı, Adalet Parkı, Çamlık Mesireliği, Akvadi Parkı, Servergazi Parkı, Sevindik Parkı ve Azerbaycan Karabağ Parkı bunlardan en önemlileri olarak yer aldı.



Yıllık 2 milyon kWh enerji üretimi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi ayrıca Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Atıksu Arıtma Tesislerindeki atıklardan da elektrik enerjisi üretimini sürdürdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Sahasının kapasitesini yükseltmesinin yanında merkez dışındaki ilçelere de katı atık bertaraf tesisi ile katı atık aktarma istasyonları kuran Denizli Büyükşehir Belediyesi 344 hektarlık vahşi depolama sahasında düzenleme yaptı, çevre ve insan sağlığına olumsuz etki eden alanları ortadan kaldırdı.



“Çevre ve insan sağlığı vazgeçilmezimizdir”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, daha temiz bir çevre, daha yaşanılabilir bir şehir için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin doğa ve çevre yatırımlarıyla tüm dünyaya örnek olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Çevre ve insan sağlığı vazgeçilmezimizdir” dedi. Büyükşehir Belediyesinin yenilenebilir enerji kaynakları konusunda da çok önemli atılımlar gerçekleştirdiğini, bu yatırımların hem çevre hem de ekonomi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Zolan, “Türkiye Çevre Haftası’nı dolu dolu kutlayıp insanlarımızın çevre konusunda daha duyarlı olmalarına katkı sağlamak istiyoruz. Hafta boyunca çok güzel etkinliklerimiz olacak. Etkinliklerimizde Denizli’miz için ülkemiz için neler yapabiliriz bunları anlatacağız. Şimdiden Türkiye Çevre Haftamız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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