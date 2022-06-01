DENİB yenilikçi fikirleriyle fark oluşturan öğrencileri ödüllendirdi DENİB 5. Genç Buluşçular Aranıyor yarışmasının ödül töreninde yenilikçi projeler görücüye çıktı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) 5. Genç Buluşçular Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışmasında 2 bin proje arasından dereceye giren genç buluşçular ödüllendirildi. Ödün töreninde sergilenen öğrencilerin yenilikçi buluşları büyü beğeni topladı.



Denizli İhracatçılar Birliği organizatörlüğünde Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Denizli Valiliğinin himayelerinde düzenlenen "Genç Buluşçular Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması”nın 5.’si gerçekleştirildi. Coşkulu bir katılımla gerçekleşen ve 2 binden fazla kişinin katılım sağladığı final gecesinde, 2 binin üzerinde başvuru arasından büyük bir titizlikle seçilen ve finale kalan projeler değerlendirildi. Kazanan genç buluşçuların ödüllendirildiği gecede sergilenen yenilikçi projeler, davetlilerin büyük beğenisini topladı.



Yarışmaya katılan 2 binden fazla proje sahibine teşekkür eden DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, final gecesinde yaptığı konuşmada; “Ocak ayında başladığımız yarışma sürecinde ilimiz genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilerimizden binin üzerinde başvuru aldık. Değerli jürimiz her başvuruyu detaylı olarak inceledi, değerlendirdi. Bugün de salonumuzda coşkulu bir kalabalık var. Bugün, genç beyinlerin ortaya çıkardıkları icatlar için toplandık. Öğrencilerimizin ilgisi açıkçası bizlere de büyük güç veriyor. Biz bu yarışmamızla fikir aşamasındaki projelerin hayata geçmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şunu da önemle belirtmek istiyorum ki; öğrencilerimiz kendilerine fırsat verildiğinde çok büyük işler başarabiliyor. Yarışma sürecimizde bu durumu hep birlikte bir kez daha deneyimledik. Bilindiği gibi, ihracat bir ülkenin ekonomisindeki en önemli dişlilerden biri konumunda. Bu sene ülke ihracatımız 250 milyar dolara, Denizli ihracatı da 5 milyar dolara doğru emin adımlarla yürüyor. Genç Buluşçular Yarışmamızla çocuklarımız, gençlerimiz ihracatı da öğrenmeye başlıyor. 4 aylık yarışma sürecimizde hem evlerde hem de okullarda gündem ihracat ve inovasyon oluyor. Küçük yaşlarda çocuklarımızın hafızalarına ihracat, teknoloji, yenilik gibi kavramların kazınmasını biz çok önemsiyoruz” dedi.



Milli eğitim camiası olarak yenilikçi projelere büyük önem verdiklerini kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de “Bugün inovatif fikirler yarışması bizim öğrencimizin burada yarışmaya katılması güzel bir duygu. Bunun gibi birçok hibe kaynaklarından yararlanıyor olmak, öğrenci, veli ve öğretmenin başarısını göstermektedir” ifadelerini kullandı.



“Denizli adına gurur verici”

Denizli’de yaşamanın farklı oluğunu söyleyen Pamukkale Üniversitesi Rektörün Ahmet Kutluhan ise “Çocuklarımıza yönelttiğimiz 'Ne olacaksın' sorusunun altında hep teknisyen cevabı vardı. 'Ne icat edeceksin' sorusunun altında ise artık patron olma iddiası var. Denizli adına gurur verici. Daha ilk okul çağındaki çocuğun elinden tutuyoruz” dedi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da Denizli’nin üreten bir şehir olduğunu belirterek, “Genç buluşçular aramak çok güzel. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Denizli üreten bir şehir. Her zaman söylerim tükettiğinden daha fazla üreten bir şehir” diye konuştu.



“Biz artık oyun oynayan değil oyun kuran yazan çocuklar istiyoruz”

Oyun kuran çocukları istediklerini söyleyen Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

“Bugün Denizli’miz için ayrı bir gurur günü. Yine DENİB, yine Denizli için önemli bir proje. Başkan Memişoğlu ve yönetimine bizimle yapmış olduğu işbirliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir öğrenci velisi olarak dijital bir çağda yaşıyoruz. biz artık oyun oynayan değil oyun kuran yazan çocuklar istiyoruz”



Törende yapılan konuşmaların ardından 5. Genç Buluşçular Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışmasında 2 bin proje arasından dereceye giren genç buluşçulara sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

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