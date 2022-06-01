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Geleceğin tekstil mühendisleri kariyer günlerinde buluştu

İHA

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen kariyer günleri açılış programı Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Geleceğin tekstil mühendisleri kariyer günlerinde buluştu

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen kariyer günleri açılış programı Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

PAÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü Kariyer Günleri açılış programı gerçekleşti. Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Turhan öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar ile birlikte katıldı. Rektör Kutluhan: “Kariyer Günleri etkinliklerimizi şehrimizin toplantı ve fuar salonlarına taşımalıyız. Biz kendimizi şehrimize arz etmek zorundayız” dedi. Toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Kavaklıoğlu ile birlikte öğrenci, öğretim üyesi ve firmalardan gelen temsilcilerin taleplerini dinleyen Rektör Prof. Dr. Kutluhan, Denizli’nin tekstil alanında Türkiye’de ilk sıralarda olduğunu hatırlattı. Tekstil Mühendisliği Bölümünü de Türkiye’de ilk sıralara taşımak için elinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Kutluhan, konuşmasında şunları söyledi: “Kariyer Günlerimize katılan firmalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şu an kariyer günleri vesilesi ile burada olan firma temsilcilerimizin, laboratuvarlarımızı görmelerini isterim. Ne yapıyoruz ya da ne yapmak istiyoruz yerinde gözlemlesinler istiyorum. Üniversitemizin ve tekstil mühendisliği bölümümüzün iyiliği için ben elimden geleni yapmaya hazırım. Yeter ki biz daha iyi olalım" dedi.

Sunumların ardından program, katılımcı firma yetkilileri ve iş başvurusunda bulunacak öğrencilerin görüşmeleri ile devam etti.

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