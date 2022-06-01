Bakan Karaismailoğlu, Denizli-Aydın Otoyolunu inceleyecek

Yarın Denizli’ye gelecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, DenizliAydın Otoyol ve Denizli Çevre Yolu şantiyelerinde incelemede bulunacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yarın Denizli’ye geleceği açıklandı. Bakan Karaismailoğlu’nun DenizliAydın Otoyol ve Denizli Çevre Yolu şantiyelerinde incelemelerde bulunacağı kaydedilen açıklamada, “Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, projelerdeki son gelişmeler hakkında bilgi alacak. İncelemelerinin ardından Denizlili esnafla bir araya gelecek. Bakan Karaismailoğlu daha sonra AK Parti Denizli İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelecek ve partililere hitap edecek” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.