En hızlı paraşüt pilotları, Çameli semalarında milli forma için yarışıyor Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan: “Dünya Şampiyonası'na bütün Türkiye’yi davet etmek istiyoruz”

– Denizli’nin Çameli ilçesindeki 2150 rakımlı Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti, Bahar Kupası yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Her gün farklı bir rotada 100 kilometreye kadar uçuşlar yapan 40 pilottan en hızlı ilk 3'ü, milli takıma seçilmeye hak kazanacak.

Denizli’nin Çameli ilçesinde 2150 metre yüksekliğindeki Yaylacık Yamaç Paraşütü Pist alanında bu yıl 2’incisi düzenlenen Yamaç Paraşütü Bahar Kupası heyecanı başladı. Muğla’nın Fethiye ilçesinden Denizli’nin Pamukkale ilçesine kadar uzanan yamaç paraşütü için tam orta noktada bulunan Çameli ilçesinde 40 sporcu ağırlanıyor. İklimi, dağları ve tepeleri ile yamaç paraşütü tutkunlarının yeni adresi olan Yaylacık Yamaç Paraşütü Pist alanında Türkiye Hava Sporları Federasyonu Himayesinde Çameli Belediyesi ve Çameli Kaymakamlığı destekleri ile 2’incisi düzenlenen yarışmanın açılışına Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Hava Sporları İl Temsilcisi Ufuk Tarakçıoğlu ve Çameli İlçe Gençlik Müdürü Metin Dağlı katıldı.



“Her yıl uluslararası etkinlikler için pistimizi sporseverlere kazandırmış olacağız”

Yaylacık Dağı'nda uluslararası yamaç paraşütünün önemli bir noktaya ulaştığını belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Pandemi nedeniyle uzun süredir yapamadığımız yamaç paraşütü etkinliklerine başladık. İnşallah bu gençlik turnuvamızla beraber 27 Ağustos 2022’de yapmış olacağımız (World Cup) dünya ön yamaç paraşütü antrenman uçuşlarını düzenleyeceğiz. Hedefimiz burada Gençlik Kupası'nda 27 Ağustos’ta Dünya Şampiyonu organizasyonu yaptıktan sonra 2023 yılında da Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında buradaki Süper Kupa'yı burada yapabilmek hedeflerimizin arasındadır. Şu anda yaklaşık 50 yerli sporcumuzla gençlik turnuvamızı yapmış olacağız. Karadağ’da eğitim pistimizde bundan sonra her hafta eğitim uçuşları yapacağız, orada uçuş okulumuzu açmış olacağız. Yamaç paraşütüyle ilgili Çameli bir marka, bu markayı uluslararası mecraya taşımakla ilgili ciddi hedeflerimiz var. Bununla ilgili devletimizin bize ciddi destekleri var. Bu yılki şampiyonayla bunları taçlandırmış olacağız. Altyapımızı da tamamladıktan sonra bundan sonra her yıl uluslararası etkinliklerin yapıldığı bir Yaylacık Yamaç Paraşütü Pistini sporseverlere kazandırmış olacağız. Güzel bir organizasyon çıkacak akabinde de 27 Ağustos 2022’de yapacak olduğumuz Dünya Şampiyonası'nda bütün Türkiye’yi davet etmek istiyoruz. Hem de buradan duyurmak istiyoruz, inşallah büyük finalimizi yapmış olacağız” dedi.



“Ülkemizin en önemli uçuş merkezlerinden biri haline gelecek”

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman da, “Yamaç paraşütü konusunda Fethiye’den başlayıp Pamukkale’ye kadar uzanan o destinasyon içerisinde tam arada kalan Çameli’miz ve bu tesisle diğer taraftaki tesisle birlikte önümüzdeki yıllarda ülkemizin en önemli uçuş merkezlerinden biri haline gelecek” diye konuştu.



“Pilotlar sezon sonunda milli takıma seçilebilecekler”

Uçuşlar ve yarışma hakkında bilgilendirmede bulunan Paraşüt Pilotu Dora Göksal ise, “Dün bir antrenman günümüz vardı. Antrenman uçuşumuzu yaptık bugünle birlikte toplam 5 yarışma günümüz olacak, beşinci günün sonunda yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncülerini belirlemiş olacağız. Bu yarışma bu yıl Türkiye pilotlar sıralamasını bir nevi Türkiye liginin ilk yarışması ve 4 yarışmadan biridir. Burada dereceye girecek pilotlar sezon sonunda milli takıma seçilebilecekler. Türkiye pilotlar sıralamasında bir yer edinecekler kendilerine, o anlamda bizim için önemli. Öğle saatlerinde uçuşlarımız başlıyor. 1112 saatleri arasında kalkışlarımızı yapıyoruz, akşam 4’e kadar da son pilotun ineceği süreyi belirliyoruz. 50 ile 100 kilometre arasında uçuşlar yapıyoruz. Her gün meteorolojik koşullara göre mesafelerimiz ve uçuş rotalarımız değişiyor. Belirlediğimiz uçuş rotamızı en hızlı şekilde uçan pilot o günün kazananı oluyor ve en yüksek puanı alıyor. Toplam puanla birlikte yarışmanın birincisi belirlenmiş oluyor” şeklinde konuştu.

