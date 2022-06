Öğrenciler projeleriyle kıyasıya yarışıyor

Denizli'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen “PRoject: Fikirler Yarışıyor” etkinliğinde, ‘halkla ilişkiler’ ve ‘kurumsal iletişim’ kategorilerinde, öğrencilerin hazırladığı 37 proje kıyasıya yarışacak. Konuşmasında, projeleri ile etkinlikte yer alan öğrencilere emeklerinden dolayı teşekkür eden PAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutluhan, yarışmaların eksikliklerin giderilmesi adına önemli bir fırsat olduğunu söyledi.



Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İletişim Fakültesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “PRoject: Fikirler Yarışıyor” etkinliği, İletişim Fakültesi Hierapolis Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. 3 Haziran 2022 tarihine kadar sürecek etkinlikte İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin özgün çalışmalarına dayalı 37 proje “halkla ilişkiler” ve “kurumsal iletişim” kategorilerinde yarışacak. Açılış törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Soylu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetli firmalardan yetkililer katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, açılış konuşmaları ile devam etti. Konuşmasında ilk olarak, öğrencilerin ders çerçevesinde yaptıkları bu türden projelerin Fakülte olarak uygulamalı eğitime ne denli önem verdiklerinin bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Dekan Prof. Dr. Ali Soylu, bu projelerin her birinin öğrencilerin özgün çalışmaları olduğuna vurgu yaptı. Bu projelerin, organizasyona dönüştürülmesinde öğrencilerin aktif olarak rol aldığını belirtti.



“Artık kendi sınırlarına sığmayan bir üniversiteyiz. Şehrimizle bütünleşmek istiyoruz”

Töreninde konuşma yapan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “İletişim Fakültemiz, Üniversitemiz için üzerine düşeni her zaman yapıyor. Dekanımıza ve öğretim üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Yarışmalar, insanı geliştiren en önemli hayati unsurlardan bir tanesidir. Yarışmaların, başarı elde edeni de var, başarısız olanı da var. Başarısız olan, neyi eksik yaptım ve daha iyi nasıl olabilirim sorularını kendine sorarken, başarılı olan da bu başarımı nasıl devam ettirebilirim sorularının yanıtlarını arar. Başarılı olmak ya da başarısız olmaktan öte her ne olursa olsun en önemli şey yarışmaya katılmaktır. Yarışmaya katılan tüm gençlerimizi kutluyorum ve onlara katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. İletişim Fakültemiz, şehrimize ve ülkemize bakan yüzümüzdür.



Açılış konuşmalarının ardından etkinlik Adm Elektrik, İşe Alım ve Yetenek Yöneticisi Ayşe Göbekli ile Adm Elektrik İnsan Kaynakları Müdürü Hale Kuzucu’nun “Enerji Sektöründe İşveren Markası Olmak” temalı konuşmasıyla devam etti. Göbekli, Adm Elektrik’in kuruluşu ve işleyişine değinerek, çalışanların sadece işte değil evde de mutluluklarını önemsediklerini, kadın çalışan sayısının arttırılması için çalışmalar yaptıklarını ve “hayat için enerji, enerji için hayat” mottosuyla hareket ettiklerini ifade etti. Kuzucu ise Adm Elektrik’in işe alım sürecine değinerek işe başvuran adaylarda hangi yetkinliklerin arandığını aktardı. Kuzucu konuşmasında, bireylerin meslek seçimi öncesinde kendilerini tanımaları halinde meslek tercihini en doğru şekilde yapabileceklerinin önemini vurgulayarak “kendinizi tanıyın, kalbinizle karar verin” önerisinde bulundu.

