Darbedilen kaynak ustasının ölümünde 2 tutuklama (2)

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5 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde darbedilen kaynak ustası Özkan Sur'un (50) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınıp, 2'si kadın, 5 kişi, işlemlerin ardından adliyeye götürüldü. Özkan Sur'un kasten öldürülmesi suçlamasıyla nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Mehmet T. (29) ve Mustafa Ç. (27) tutuklanırken, Metin S. (26), Özge B. (28) ve annesi Şengül E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-06-01 23:27:17



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