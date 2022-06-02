Pedallar sağlık için çevrilecek

– Denizli’de Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri çerçevesinde 'Sağlık İçin Pedal Çevir' sloganıyla şehir içi bisiklet turu yapılacak. Bisikletiyle gelen herkesin katılabileceği etkinlikte katılımcılara sürpriz hediyeler verilecek.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve 1 Haziran'da başlayan Türkiye Çevre Haftası'nda 81 ilde, 7'den 70'e herkese çevre bilincinin önemi anlatılıyor. Türkiye Çevre Haftası; çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında çevre bilincinin topluma yayılması amacıyla 17 Haziran'da, "Sıfır Atık" temasıyla kutlanmaya devam edecek.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Denizli İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ile beraberindeki heyet, önceki gün Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman’ı ziyaret etti. Kurumların işleriyle ilgili istişarelerin ardından Çevre Haftasında "Çevre Dostu Bir Yaşam için Bisiklet Turu" düzenlenmesi için program hazırlandı.



3 Haziran Cuma günü saat 18.00’de başlayacak bisiklet turu için toplanma yeri ve turun başlangıç noktası İncilipınar Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı olacak. Milli bisikletçiler ile sporcu gruplarının katılacağı bisiklet turunda, 7’den 70’e bisikletiyle gelecek herkes etkinliğe katılabilecek. İstiklal Caddesi üzerinden Delikliçınar 15 Temmuz Şehitler Meydanında son bulacak bisiklet turu sonrası, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla tüm katılımcılara tshirt, şapka gibi hediyelerin verileceği kaydedilirken, etkinlik sonunda ikramlar olacak.



Toplantı sonrası yetkililer, tüm bisiklet severleri çevre farkındalığı ve bisiklet kullanımına dikkat çekmek için etkinliğe davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.