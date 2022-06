PAÜ’den yeni bir uluslararası anlaşma

Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (PAÜ İİBF)2, Çin’de bulunan Huaiyin Institute of Technology ile önemli bir anlaşmaya imza attı. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın imzaladığı bu anlaşmayla PAÜ İİBF’den her sene bir akademisyen Huaiyin Institute of Technology’de burslu olarak doktora sonrası çalışmalar yapma ve ders verme fırsatına sahip olacak.



2022 yılına küresel etkileşim parolasıyla başlayan Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, geçtiğimiz aylarda Dünya'nın en iyi Kamu Politikası Okulları arasında gösterilen Güney Kaliforniya Üniversitesi ile doktora sonrası çalışmalar ile ilgili anlaşması geçtiğimiz aylarda imzalamıştı.



PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bu kez de Çin’de bulunan Huaiyin Institute of Technology ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma çerçevesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden her sene bir akademisyen Huaiyin Institute of Technology'de burslu olarak doktora sonrası çalışmalar yapma ve ders verme fırsatına sahip olacak. Anlaşmaya ilişkin süreçler PAÜ İİBF öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Onur Kulaç tarafından takip edildi.



Anlaşma Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından imzalanması sonrasında geçerlilik kazandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin çok farklı alanlarda uzmanlaşmış üst düzey akademisyenlere sahip olduğunu vurgulayarak; “Hem eğitim hem de araştırmada niteliğinin yüksek olduğu bu anlaşma ile PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin uluslararası rekabetçiliğini ve uluslararası alanda benimsendiğini göstermektedir. Üniversite olarak benimsediğimiz Üreten Üniversite vizyonumuz doğrultusunda gerek bilimsel gelişme gerekse farklı kültürlerin birbirlerini daha yakından tanımasına katkı vermesi adına farklı alanlarda farklı ülkelerden üniversiteler ile iş birliklerine devam edeceğiz. Bunun yeni bir örneğini daha Huaiyin Institute of Technology ile gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu içindeyiz. İmzaladığımız anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

