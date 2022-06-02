Hayat boyu öğrenmeye devam eden kursiyerlerin eserleri görücüye çıktı

Milli Eğitim Bakanlığının 17 Haziran 2022 tarihlerinde belirlediği Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerinde, 5 halk eğitim merkezi kursiyerlerin yıl boyunca el emekleriyle hazırladıkları ürünlerinin yer aldığı sergi beğeni topladı.



Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış programına Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in eşi Fulya Atik, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, sivil toplum kuruluşları, kursiyerler ve davetliler katıldı. katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan açılış programı Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibinin gösterisi, sonrası Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinden oluşan saz ekibi ve koro konser verdi.



Sıfır Atık temalı defile ile devam eden programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Hayat Boyu Öğrenme, Örgün eğitim çatısı altında vakti zamanında eğitim fırsatı bulamayan vatandaşlarımıza yönelik olarak Halk Eğitimi Merkezlerinde verilmiş olan eğitimin bir bütünüdür. Değişen ve gelişen dünyaya uygun olarak vatandaşlarımıza yönelik arz temelli değil talep temelli olarak kurslar açarak onların becerilerini geliştirmek adına bu faaliyetleri sürdürmekteyiz. Son yıllarda da yeşil çevre ve sıfır atık adına tüm dünyada büyük adımlar atıldı. Ülkemizde de bu adımların en büyüğü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Erdoğan'ın himayeleriyle sürdürülen Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık projesidir. Bakanlığımız da bu projeyi tüm okullarımız ve halk eğitimi merkezlerimizde uygulamaya koydu. Sıfır atık temalı projeyi bizde ilimiz de en güzel şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Biraz önce izlediğimiz defile de bunun en güzel örneklerden biridir. Sürdürülebilir bir çevre adına sıfır atık mantığı ile her türlü yaklaşımı sergilemek zorundayız. Bugün Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezimiz himayesinde ve beş halk eğitimi merkezimizin katılımı ile yaklaşık 5 bin eser sergileniyor. Sergilenen tüm eserlere anne eli değdi ve bundan dolayı da kat kat değerlendi. Denizli olarak 2022 yılı hedefimiz olan 180 bin kursiyer sayısının bugün itibari ile yüzde 60’ına ulaştık. Denizli olarak kolektif bir çalışma sonucu yılsonu gelmeden hedefimizi geçeceğimize inanıyorum. Denizli eğitimine verdikleri önemli katkılardan dolayı Denizli Büyükşehir Belediyemize çok çok teşekkür ediyorum. Üç gün sürecek olan sergimiz tüm halkımıza açıktır. Sergimizin yeni tasarımlara ve yaklaşımlar öncülük edecektir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



Açılış programının sonrasından protokol heyeti sergi salonuna geçerek Merkezefendi Halk Eğitimi ve beş halk eğitimi merkezleri kursiyerlerin yıl boyunca el emekleri ile hazırladıkları ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı kurdele kesilerek gerçekleştirdi.



Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in eşi Fulya Atik, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici sergide yer alan tüm stantları gezerek usta öğreticiler ve kursiyerlerden eserleri hakkında bilgiler aldı. Sergi 13 Haziran 2022 tarihleri arasında açık olacak ve gezilebilecek.

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