Aydın-Denizli Otoyolu yılda 731 milyon lira tasarruf sağlayacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın-Denizli Otoyolu yılda 731 milyon lira tasarruf sağlayacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "AydınDenizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla zamandan 560 milyon lira, akaryakıttan 168 milyon lira ve karbondioksit salımının engellenmesiyle 3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 731 milyon lira tasarruf edilecek" dedi.

Aydın-Denizli Otoyolu yılda 731 milyon lira tasarruf sağlayacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “AydınDenizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla zamandan 560 milyon lira, akaryakıttan 168 milyon lira ve karbondioksit salımının engellenmesiyle 3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 731 milyon lira tasarruf edilecek” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaşım ve Lojistik Master Planı doğrultusunda 97 kilometresi Aydın'da ve 66 kilometresi Denizli'de olmak üzere toplam uzunluğu 163 kilometre olan AydınDenizli Otoyolu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Ege Bölgesi’nin olduğu kadar Türkiye’nin de önemli merkezleri olan Aydın ve Denizli’yi birbirine bağlayan otoyolun Kapıkule’den başlayarak Marmara ve Ege’yi kat ederek Akdeniz’e ulaşacak kesintisiz otoyol ağını tesis edeceğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın ‘Yol medeniyettir’ diyerek bizlere gösterdiği hedef doğrultusunda tüm zorlukları göğüsleyerek vatanımıza ve milletimize hizmet vermeyi kendimize amaç edindik. 20 yıl içinde karayollarında 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu tam 4,5 kat artırarak 28 bin 650 kilometrenin üzerine çıkardık. Milletimiz bizi çok iyi bilir; bizler sloganla değil, yaptıklarımızla konuşuruz. Ülkemizin yalçın kayalarını, dağlarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. Bu süreçte dünyada yapişletdevret modeliyle yapılan en büyük projelerden biri olan İstanbulİzmir Otoyolu'nu hizmete açtık. MenemenAliağaÇandarlı Otoyolu ile ülkemizin en büyük petrokimya ve ağır sanayi tesislerinin içinde bulunduğu Aliağa Endüstri Bölgesi ile Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ni otoyol konforuyla tanıştırdık. AnkaraNiğde Otoyolu’nu açarak, Edirne’den Şanlıurfa’ya bin 230 kilometre uzunluğunda kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik. AsyaAvrupa arasında ulaşım ve ticaretin ana koridoru olan İstanbul’un bu konumunu daha da güçlendiren Kuzey Marmara Otoyolu’nu hizmete aldık. 18 Mart Zaferi’nin yıl dönümünde milletimizin hizmetine sunduğumuz 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de içeren MalkaraÇanakkale Otoyolu ile Avrupa ve Trakya’dan gelen trafiği, güvenli ve akıllı yollarla Çanakkale üzerinden Güney Marmara ve Ege’ye ulaşmasını sağladık. YİD yöntemi ile hayata geçirdiğimiz bu projelerdeki başarılarımızın, yatırımcılara güven verdiğini görüyoruz” diye konuştu.
AydınDenizli Otoyolu'nun da YİD modeli ile hayata geçirildiğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Tamamlandığında memleketimize kattığımız pek çok eser gibi bu projemiz de Türkiye’nin rekorlar kırdığı bu dönemdeki yerini alacaktır. Sanayi, ticaret, tarım ve ihracat merkezi olarak ürettiği katma değerle ülke ekonomisine önemli katkılar sunan Denizli ile Aydın illerimiz otoyol ile bağlanacak. Bildiğiniz gibi bu illerimiz tarım ve sınai üretimin yanı sıra ülkemizin önde gelen turizm merkezleridir. Turistik trafiğin geçiş noktası da olan bölgemizin ulaşım altyapısını İstanbulİzmir Otoyolu ve İzmirAydın Otoyolu ile ciddi biçimde güçlendirdik. AydınDenizli Otoyolu; İzmirAydın arasındaki kesimi işletmeye açılan İzmirAydınDenizliAntalya Otoyolu’nun bir bölümünü oluşturmakta. Kapıkule’den başlayıp İstanbul üzerinden Marmara ve Ege bölgelerini kat ederek Akdeniz’e ulaşacak kesintisiz otoyol ağını tesis ediyoruz. Tabii böylece Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında geçit konumundaki Denizli ve Aydın illerimizin önemi daha da artıyor. Bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı’na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi sağlanacak. Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşım çok daha kolaylaşacak. Bölgemiz ve illerimiz için öne çıkan ekonomik değerler, otoyolumuzla gelişecek, bölgemizin tarım alanları genişleyecek, sanayi yatırımları artacak, istihdam artacak, turizm kapasitesi daha da güçlenecek” şeklinde konuştu.

"Yıllık 731 milyonlu tasarruf sağlanacak"
Bakan Karaismailoğlu, AydınDenizli Otoyolu projesinin detaylarıyla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:
“AydınDenizli Otoyolu’muzun temelini Kasım 2020’de attık. 140 kilometresi ana yol, 23 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğundaki güzergahta çalışmalar yapıyoruz. Aydın ve Denizli illeri arasında mevcut D320 Karayolu üzerinde 45 adet sinyalize kavşak bulunuyor. 126 km’lik bu güzergâhın ulaşım süresi yaklaşık 2 saatten otoyolumuz ile AydınDenizli ulaşımı 70 dakikaya düşecek. Zamandan 560 milyon lira, akaryakıttan 168 milyon lira ve karbondioksit salımının engellenmesiyle 3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 731 milyon lira tasarruf edilecek. Gördüğünüz gibi yollarımız kısaldıkça, hız, konfor, güvenlik, tasarruf ve tabii ki kalkınma artıyor. Denizli’mizin öneminin farkındayız. Bunun için ulaşım ağını güçlendirecek her projeyi yakından takip ediyoruz. Denizli’de 2002 yılına kadar 67 km bölünmüş yol yapılmışken, 20032022 yılları arasında yüzde 551 artışla 369 km daha yaparak toplamda 436 km bölünmüş yol ağına ulaştık.”
AydınDenizli Otoyolu dışında devam eden 11 karayolu projesinin daha olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Buradan sonra onlardan biri olan 32 kilometre uzunluğundaki Denizli Çevre Yolu'nun 14 kilometre uzunluğundaki 2. kısımda yer alan çalışmaları inceleyeceğiz. Honaz Tüneli'nin dahil olduğu bu 2. kısım da Denizli açısından çok önemli. Projede inşa edilen 640 metre uzunluğundaki Honaz Tüneli'nin elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerine ilişkin işlerde projelendirme ve kurulum çalışmaları da devam ediyor. Ülkemiz ekonomisinin 2023 hedeflerini yakalamasında gerekli olan altyapıyı titizlikle, devlet aklı ve planlamasıyla inşa etmek için yılmadan, özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Bu ciddiyeti pekiştiren en önemli çalışmalardan biri olan 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ışığında projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Canı gönülden inanıyorum ki ülkemizin gelişimi, toplumun kalkınması ve cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeyi sürdüreceğiz” dedi.
16 Kasım 2020 tarihinde temeli atılan projeyle Türkiye’nin önemli tarım, turizm ve tekstil bölgelerinden Aydın ve Denizli illerinin mevcut İzmirAydın Otoyolu ile İzmir Limanı’na ve yapımı tamamlanan İstanbulİzmir Otoyolu ile Marmara Bölgesi’ne ve aynı şekilde Akdeniz’e bağlantıları yüksek standartlı, hızlı ve güvenli şekilde otoyol ile sağlanması hedefleniyor. Ege Bölgesi’nin en önemli otoyol projesi olan ve İzmir ile Antalya’yı birbirine bağlayacak projenin 2 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. İzmir’den başlayarak Aydın, Denizli ve Burdur illerinden Antalya’ya uzanacak olan otoyolun Ege ve Akdeniz’in turizmini güçlendirmesi bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla halen 7 saat olan İzmirAntalya arasının 3 saate ineceği belirtiliyor.
Bakan Karaismailoğlu’na incelemeleri sırasında Denizli Valisi Al Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli, Denizli milletvekilleri ve protokol üyeleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli’ye kuvvetli yağı uyarısı
YEREL HABERLER Denizli’ye kuvvetli yağı uyarısı
Tiyatronun başkenti Denizli’de geri sayım başladı 34. buluşmaya özel 34 oyun tiyatroseverlerle buluşuyor
YEREL HABERLER Tiyatronun başkenti Denizli’de geri sayım başladı 34. ...
Rektör Kutluhan; “İnsanlık yararına, ekonomiye katkı sağlayan üretimler yapmalıyız”
YEREL HABERLER Rektör Kutluhan; “İnsanlık yararına, ekonomiye katkı ...
Atıl sınıf spor salonuna dönüştürüldü
YEREL HABERLER Atıl sınıf spor salonuna dönüştürüldü
Hayat boyu öğrenmeye devam eden kursiyerlerin eserleri görücüye çıktı
YEREL HABERLER Hayat boyu öğrenmeye devam eden kursiyerlerin ...
PAÜ’den yeni bir uluslararası anlaşma
YEREL HABERLER PAÜ’den yeni bir uluslararası anlaşma
Pedallar sağlık için çevrilecek
YEREL HABERLER Pedallar sağlık için çevrilecek
PAÜ’nün yürüttüğü ‘FutureBio’ projesinde çalışmalar başladı
YEREL HABERLER PAÜ’nün yürüttüğü ‘FutureBio’ projesinde çalışmalar ...
Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne- kız öldü; 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne- kız öldü; 3 ...
Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü 'Geçmiş olsun' deyip kayboldu Kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada anne ve bebeği öldü, 1’i ağır 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü 'Geçmiş ...
Darbedilen kaynak ustasının ölümünde 2 tutuklama (2)
YEREL HABERLER Darbedilen kaynak ustasının ölümünde 2 tutuklama (2)
Darbedilen kaynak ustasının ölümünde 5 gözaltı
YEREL HABERLER Darbedilen kaynak ustasının ölümünde 5 gözaltı
Kırsal kalkınma için uzman ellere hibe desteği verilecek
YEREL HABERLER Kırsal kalkınma için uzman ellere hibe desteği ...
Öğrenciler projeleriyle kıyasıya yarışıyor
YEREL HABERLER Öğrenciler projeleriyle kıyasıya yarışıyor
16 yaşındaki çocuk, eski ustasını öldürdü
YEREL HABERLER 16 yaşındaki çocuk, eski ustasını öldürdü
Pamukkale Belediyesi üstyapıda sona yaklaşıyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi üstyapıda sona yaklaşıyor
Merkezefendi’de yol çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Merkezefendi’de yol çalışmaları aralıksız devam ...
İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu tamamlandı
YEREL HABERLER İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu tamamlandı
En hızlı paraşüt pilotları, Çameli semalarında milli forma için yarışıyor Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan: “Dünya Şampiyonası'na bütün Türkiye’yi davet etmek istiyoruz”
YEREL HABERLER En hızlı paraşüt pilotları, Çameli semalarında milli ...
Bakan Karaismailoğlu, Denizli-Aydın Otoyolunu inceleyecek
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Denizli-Aydın Otoyolunu ...
Geleceğin tekstil mühendisleri kariyer günlerinde buluştu
YEREL HABERLER Geleceğin tekstil mühendisleri kariyer günlerinde ...
DENİB yenilikçi fikirleriyle fark oluşturan öğrencileri ödüllendirdi DENİB 5. Genç Buluşçular Aranıyor yarışmasının ödül töreninde yenilikçi projeler görücüye çıktı
YEREL HABERLER DENİB yenilikçi fikirleriyle fark oluşturan ...
Hematoloji bilim dalına en iyi bildiri ödülü
YEREL HABERLER Hematoloji bilim dalına en iyi bildiri ödülü
12 santimetrelik myomdan ameliyatla kurtuldu
YEREL HABERLER 12 santimetrelik myomdan ameliyatla kurtuldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.