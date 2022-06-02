Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: “Türkiye olarak dünya ticaretine hükmeder bir konuma gelmemiz an meselesi” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Ülkemizin merkezinde bulunduğu kuzey-güney, doğu-batı eksenli yeni ticaret rotaları bizlere oyun kurucu bir rol üstlenme fırsatı tanıyor. Bölgemizde lojistik bir süper güç olmamız ve yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan coğrafyamızla dünya ticaretine hükmeder bir konuma gelmemiz an meselesi” “Milletimiz projelerin yıllarca sonunu getiremeyip, elden ele aktaran bir anlayışla, özkaynak dışında alternatif sermaye modeli üretemeyen kısır zihinlerle hiçbir işi vaktinde bitirilemediğini çok iyi gördü” “Hem Denizli Çevreyolu hem de Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamını 2023 yılı içerisinde hizmete almayı amaçlıyoruz

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “Türkiye olarak dünya ticaretine hükmeder bir konuma gelmemiz an meselesi” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Ülkemizin merkezinde bulunduğu kuzey-güney, doğu-batı eksenli yeni ticaret rotaları bizlere oyun kurucu bir rol üstlenme fırsatı tanıyor. Bölgemizde lojistik bir süper güç olmamız ve yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan coğrafyamızla dünya ticaretine hükmeder bir konuma gelmemiz an meselesi” “Milletimiz projelerin yıllarca sonunu getiremeyip, elden ele aktaran bir anlayışla, özkaynak dışında alternatif sermaye modeli üretemeyen kısır zihinlerle hiçbir işi vaktinde bitirilemediğini çok iyi gördü” “Hem Denizli Çevreyolu hem de Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamını 2023 yılı içerisinde hizmete almayı amaçlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ülkemizin merkezinde bulunduğu kuzeygüney, doğubatı eksenli yeni ticaret rotaları bizlere oyun kurucu bir rol üstlenme fırsatı tanıyor. Bölgemizde lojistik bir süper güç olmamız ve yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan coğrafyamızla dünya ticaretine hükmeder bir konuma gelmemiz an meselesi” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaşım ve Lojistik Master Planı'nda yer alan Denizli Çevreyolu ve proje dahilinde inşası devam eden Honaz Tüneli'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında yapılan reform niteliğindeki yatırımlarla 20 yıldır Türkiye’nin her köşesini birbirine yakınlaştırdıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye çok büyük ve geleceği çok parlak olan bir ülke. ‘Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek’ vizyonumuz doğrultusunda cesur ve kararlı adımlarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Ülkemizin merkezinde bulunduğu kuzeygüney, doğubatı eksenli yeni ticaret rotaları bizlere oyun kurucu bir rol üstlenme fırsatı tanıyor. Bölgemizde lojistik bir süper güç olmamız ve yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan coğrafyamızla dünya ticaretine hükmeder bir konuma gelmemiz an meselesi. Bunun için sürekli olarak proje geliştirmek ve yatırım yapmak durumundayız. Böylece önümüze çıkacak ticari fırsatlara hazır olacağız. Biz de ekonomi alanında koyduğumuz büyük hedeflerimize destek olacak ulaştırma ve haberleşme hamlelerimizi de en seri bir şekilde tamamlamak için gece gündüz çalışmaktayız. Milletimiz projelerin yıllarca sonunu getiremeyip, elden ele aktaran bir anlayışla, özkaynak dışında alternatif sermaye modeli üretemeyen kısır zihinlerle, hiçbir işi vaktinde bitirilemediğini çok iyi gördü. Biz ise milletimiz yıllarca beklemesin, köyü kenti kalkınsın diye projelerimizi hızlıca bitiriyoruz” dedi.

“Denizli Çevreyolu ve Honaz Tüneli inşaatı kış başlamadan bitecek”
20 yılda Denizli’nin ulaşım ve iletişim hizmetleri için 10 milyar 865 milyon liranın üzerinde yatırım yapıldığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
“Denizli’nin bölünmüş yol uzunluğunu 6,5 katına çıkararak 436 kilometreye ulaştırdık. Bu yollarda Denizli’yi bölgedeki tüm illerle birbirine bağladık. İl genelindeki sıcak kaplamadı yol uzunluğunu 18 kilometreden alıp 322 kilometreye çıkardık. Halen Denizli’de devam eden 12 karayolu yatırımlarının toplam proje bedeli 8 milyar 363 milyon lirayı bulmaktadır. Bu projeler içerisinde Denizli Çevreyolu ve Honaz Tüneli gibi önemli projeler yer alıyor. Toplam uzunluğu 32 kilometre olan Denizli Çevreyolunun 18 kilometrelik 1’inci kısmını bölünmüş yol olarak hizmete açtık. Çevreyolunun 2’nci kesiminde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Projede yer alan Honaz Tüneli ve diğer yapıların inşasında önemli bir mesafe kat ettik. Cankurtan mevkiindeki çalışmalarımızda kültürel yapılara rastlanılmasının ardından hızlıca revizyon projelerimizi hayata geçirdik. Gerçekleşme oranı yüzde 86’yı geçen projeyi en kısa zamana tamamlayarak, hizmete açacağız. Bu yıl içerisinde projenin tamamını hizmete alabilmek için yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Denizli genelindeki tüm karayolu projelerini en kısa zamanda tamamlayarak, vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz.”

İncelemeleri sırasında gerçekleştirdiği toplantıda bölgede devam eden tüm projelerin değerlendirmesini yaptıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “AydınDenizli Otoyol projesiyle ilgili olarak bugün önemli kararlar aldık. Honaz Tüneli'nin de içerisinde bulunduğu Denizli Çevreyolu inşaatını kış başlamadan biterek hem çevreyolunu hem de AydınDenizli Otoyolu'nun tamamını 2023 yılı içerisinde hizmete almayı amaçlıyoruz” diyerek müjde verdi.

Bakan Karaismailoğlu’na incelemeleri sırasında Denizli Valisi Al Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli, Denizli milletvekilleri ve protokol üyeleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DENİB Başkanı Memişoğlu; “İhracatımız tam 2 yıldır aralıksız artıyor”
YEREL HABERLER DENİB Başkanı Memişoğlu; “İhracatımız tam 2 yıldır ...
Denizlispor’a destek veren yöneticiler onurlandırıldı
YEREL HABERLER Denizlispor’a destek veren yöneticiler onurlandırıldı
Denizli'ye yeni bir arıtma tesisi kazandırıldı Denizli’de boyahaneden çıkan tuzlu sular, tuzsuz olarak geri kazandırılacak
YEREL HABERLER Denizli'ye yeni bir arıtma tesisi ...
Denizli’ye kuvvetli yağı uyarısı
YEREL HABERLER Denizli’ye kuvvetli yağı uyarısı
Aydın-Denizli Otoyolu yılda 731 milyon lira tasarruf sağlayacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Aydın-Denizli Otoyolu yılda 731 milyon lira tasarruf ...
Tiyatronun başkenti Denizli’de geri sayım başladı 34. buluşmaya özel 34 oyun tiyatroseverlerle buluşuyor
YEREL HABERLER Tiyatronun başkenti Denizli’de geri sayım başladı 34. ...
Rektör Kutluhan; “İnsanlık yararına, ekonomiye katkı sağlayan üretimler yapmalıyız”
YEREL HABERLER Rektör Kutluhan; “İnsanlık yararına, ekonomiye katkı ...
Atıl sınıf spor salonuna dönüştürüldü
YEREL HABERLER Atıl sınıf spor salonuna dönüştürüldü
Hayat boyu öğrenmeye devam eden kursiyerlerin eserleri görücüye çıktı
YEREL HABERLER Hayat boyu öğrenmeye devam eden kursiyerlerin ...
PAÜ’den yeni bir uluslararası anlaşma
YEREL HABERLER PAÜ’den yeni bir uluslararası anlaşma
Pedallar sağlık için çevrilecek
YEREL HABERLER Pedallar sağlık için çevrilecek
PAÜ’nün yürüttüğü ‘FutureBio’ projesinde çalışmalar başladı
YEREL HABERLER PAÜ’nün yürüttüğü ‘FutureBio’ projesinde çalışmalar ...
Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne- kız öldü; 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne- kız öldü; 3 ...
Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü 'Geçmiş olsun' deyip kayboldu Kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada anne ve bebeği öldü, 1’i ağır 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü 'Geçmiş ...
Darbedilen kaynak ustasının ölümünde 2 tutuklama (2)
YEREL HABERLER Darbedilen kaynak ustasının ölümünde 2 tutuklama (2)
Darbedilen kaynak ustasının ölümünde 5 gözaltı
YEREL HABERLER Darbedilen kaynak ustasının ölümünde 5 gözaltı
Kırsal kalkınma için uzman ellere hibe desteği verilecek
YEREL HABERLER Kırsal kalkınma için uzman ellere hibe desteği ...
Öğrenciler projeleriyle kıyasıya yarışıyor
YEREL HABERLER Öğrenciler projeleriyle kıyasıya yarışıyor
16 yaşındaki çocuk, eski ustasını öldürdü
YEREL HABERLER 16 yaşındaki çocuk, eski ustasını öldürdü
Pamukkale Belediyesi üstyapıda sona yaklaşıyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi üstyapıda sona yaklaşıyor
Merkezefendi’de yol çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Merkezefendi’de yol çalışmaları aralıksız devam ...
İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu tamamlandı
YEREL HABERLER İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu tamamlandı
En hızlı paraşüt pilotları, Çameli semalarında milli forma için yarışıyor Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan: “Dünya Şampiyonası'na bütün Türkiye’yi davet etmek istiyoruz”
YEREL HABERLER En hızlı paraşüt pilotları, Çameli semalarında milli ...
Bakan Karaismailoğlu, Denizli-Aydın Otoyolunu inceleyecek
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Denizli-Aydın Otoyolunu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.