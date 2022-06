Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ülkemizin merkezinde bulunduğu kuzeygüney, doğubatı eksenli yeni ticaret rotaları bizlere oyun kurucu bir rol üstlenme fırsatı tanıyor. Bölgemizde lojistik bir süper güç olmamız ve yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan coğrafyamızla dünya ticaretine hükmeder bir konuma gelmemiz an meselesi” dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaşım ve Lojistik Master Planı'nda yer alan Denizli Çevreyolu ve proje dahilinde inşası devam eden Honaz Tüneli'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında yapılan reform niteliğindeki yatırımlarla 20 yıldır Türkiye’nin her köşesini birbirine yakınlaştırdıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye çok büyük ve geleceği çok parlak olan bir ülke. ‘Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek’ vizyonumuz doğrultusunda cesur ve kararlı adımlarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Ülkemizin merkezinde bulunduğu kuzeygüney, doğubatı eksenli yeni ticaret rotaları bizlere oyun kurucu bir rol üstlenme fırsatı tanıyor. Bölgemizde lojistik bir süper güç olmamız ve yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan coğrafyamızla dünya ticaretine hükmeder bir konuma gelmemiz an meselesi. Bunun için sürekli olarak proje geliştirmek ve yatırım yapmak durumundayız. Böylece önümüze çıkacak ticari fırsatlara hazır olacağız. Biz de ekonomi alanında koyduğumuz büyük hedeflerimize destek olacak ulaştırma ve haberleşme hamlelerimizi de en seri bir şekilde tamamlamak için gece gündüz çalışmaktayız. Milletimiz projelerin yıllarca sonunu getiremeyip, elden ele aktaran bir anlayışla, özkaynak dışında alternatif sermaye modeli üretemeyen kısır zihinlerle, hiçbir işi vaktinde bitirilemediğini çok iyi gördü. Biz ise milletimiz yıllarca beklemesin, köyü kenti kalkınsın diye projelerimizi hızlıca bitiriyoruz” dedi.



“Denizli Çevreyolu ve Honaz Tüneli inşaatı kış başlamadan bitecek”

20 yılda Denizli’nin ulaşım ve iletişim hizmetleri için 10 milyar 865 milyon liranın üzerinde yatırım yapıldığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Denizli’nin bölünmüş yol uzunluğunu 6,5 katına çıkararak 436 kilometreye ulaştırdık. Bu yollarda Denizli’yi bölgedeki tüm illerle birbirine bağladık. İl genelindeki sıcak kaplamadı yol uzunluğunu 18 kilometreden alıp 322 kilometreye çıkardık. Halen Denizli’de devam eden 12 karayolu yatırımlarının toplam proje bedeli 8 milyar 363 milyon lirayı bulmaktadır. Bu projeler içerisinde Denizli Çevreyolu ve Honaz Tüneli gibi önemli projeler yer alıyor. Toplam uzunluğu 32 kilometre olan Denizli Çevreyolunun 18 kilometrelik 1’inci kısmını bölünmüş yol olarak hizmete açtık. Çevreyolunun 2’nci kesiminde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Projede yer alan Honaz Tüneli ve diğer yapıların inşasında önemli bir mesafe kat ettik. Cankurtan mevkiindeki çalışmalarımızda kültürel yapılara rastlanılmasının ardından hızlıca revizyon projelerimizi hayata geçirdik. Gerçekleşme oranı yüzde 86’yı geçen projeyi en kısa zamana tamamlayarak, hizmete açacağız. Bu yıl içerisinde projenin tamamını hizmete alabilmek için yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Denizli genelindeki tüm karayolu projelerini en kısa zamanda tamamlayarak, vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz.”



İncelemeleri sırasında gerçekleştirdiği toplantıda bölgede devam eden tüm projelerin değerlendirmesini yaptıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “AydınDenizli Otoyol projesiyle ilgili olarak bugün önemli kararlar aldık. Honaz Tüneli'nin de içerisinde bulunduğu Denizli Çevreyolu inşaatını kış başlamadan biterek hem çevreyolunu hem de AydınDenizli Otoyolu'nun tamamını 2023 yılı içerisinde hizmete almayı amaçlıyoruz” diyerek müjde verdi.



Bakan Karaismailoğlu’na incelemeleri sırasında Denizli Valisi Al Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli, Denizli milletvekilleri ve protokol üyeleri eşlik etti.

