Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu Trafik kazasında ölen anne ve bebeği yan yana toprağa verildi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ve bebeği yan yana toprağa verildi. Kazanın ardından olay yerinden kaybolan kamyonet sürücüsü, teslim olduktan sonra verdiği ilk ifadesinde, "Darp edilmekten korktuğum için olay yerinden uzaklaştım" dedi.



Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Acıpayam’dan Serinhisar ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi istikametine giden Ömer Tozgun (30) idaresindeki 48 AGB 816 plakalı otomobil, Kuyucak Köprüsü olarak bilinen noktada karşı yönden gelen 15 FE 677 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri otomobil içinde bulunan Ömer Tozgun, eşi Asiye Tozgun (26), çocukları Huriye Tozgun (2), Yusuf Poyraz Tozgun (6) ve kayınbirader Alperen S.’yi (16) Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan anne Asiye Tozgun, bebeği Huriye Tozgun doktorların müdahalelerine rağmen hastanede yaşamanı yitirdi. Ağır yaralı olan kayınbirader Alperen S. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, baba ve Yusuf Poyraz Tozgun’un ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Anne ve bebeği yan yana defnedildi

Kazada hayatını kaybeden anne Asiye Tozgun ve Huriye Tozgun, Serinhisar ilçesi Yüreğil Mahallesi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Sevenlerinin ve yakınlarının katıldığı cenaze namazında gözyaşları sel oldu.



Kamyonet sürücüsü teslim oldu

Kaza sonrası ortadan kaybolan kamyonet sürücüsü teslim oldu. Kamyonet sürücüsünün verdiği ilk ifadesinde, "Bir anlık şoka girdim. Darp edilmekten korktuğum için olay yerinden uzaklaştım" dediği öğrenildi.

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