Denizli'de şiddetli yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

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Denizli’de saatler öncesinden uyarısı yapılan dolu ve sağanak yağış, kent merkezi ve kırsal kesimlerde etkili oldu. Çameli ilçesinde misket büyüklüğünde yağan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.



Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından sabah saatlerinde yapılan gök gürültülü sağanak yağış ve dolu yağışı uyarısı etkili oldu. Denizli’nin yüksek kesimli ilçelerinde zaman zaman yağan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Çameli ilçesinde dolu ve yağmurdan etkilenen vatandaşlar cep telefonları ile sağanak yağışı görüntüledi. Misket büyüklüğünde dolunun yağdığı ilçede tarım alanları zarar gördü.

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