Denizli’de 63 katılımcının katıldığı ve 7 başlıkta çalışma masalarının oluşturulduğu Dijital Obezite Çalıştayı yapıldı.



Dijital Obezite Çalıştayı Sema Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Çalıştay katılımcıları oluşturdukları masalarda; dijital obezitenin ebeveynliğe, istismara, siber güvenliğe, ruh ve beden sağlığına, eğitime etkileri, yol açtığı dijital hastalıklar ve sosyal medya okuryazarlığı ile ilişkisini tartışarak pek çok çözüm önerisi üretti. Çalıştay sonunda detaylı bir rapor hazırlanacak olup, elde edilen veriler gelecek yıllarda yapılacak olan çalışmalara referans olması hedefleniyor.



Dijital Obezite Çalıştayının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “İki yıllık salgın döneminde pik yaptığını düşündüğümüz dijitalleşme ve dijital platformla olan haşır neşirliğimiz artık hat safhalara ulaştı. Yemek siparişlerimizden tutun alışverişin her türlüsünü dijital ortamlardan yapmaya başladık. Dijital dünyada hayatımızın birçok aşamasını kolaylaştıran uygulamalar ve sistemler yer alıyor. Tüm bu kolaylıklar beraberinde günlük yaşantımızla ilgili ya da araştırma yaparken çok basit konulardan çok farklı konulara geçerek insanın gün içerisindeki çok fazla saatlerini dijital dünyada geçirdiğini görüyoruz. Dijital Obezite; insanın gereğinden fazla dijital ortamlarda kalarak rahatsızlık verici hale gelmesidir. Bu durumlar mental olarak farklı düşünmeye sevk etmenin yanı sıra bir takım ruhsal ve fiziki rahatsızlıklara yol açıyor. Çalıştayımızı 63 katılımcı ile gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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