Bakan Karaismailoğlu: Aydın- Denizli ulaşımı 2 saatten 70 dakikaya düşecek (2)

'DÜNYA TİCARETİNE HÜKMEDEN KONUMA GELMEMİZ AN MESELESİ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberinde Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve ilçe kaymakamlarıyla birlikte Honaz tünelinde inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, kara, hava, deniz ve demiryollarında reform niteliği taşıyan projelerle Türkiye'nin her bir noktasını birbirine yakınlaştırmak için 20 yıldır dur durak bilmeden var güçle çalıştıklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye çok büyük ve geleceği çok parlak bir ülke. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girme vizyonumuz doğrultusunda cesur ve kararlı adımlarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Ülkemizin merkezinde bulunduğu kuzey-güney, doğubatı eksenli yeni ticaret rotaları bizlere oyun kurucu bir rol üstlenme fırsatı tanıyor. Bölgemizde bir lojistik süper güç olmamız ve Yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan coğrafyamızla dünya ticaretine hükmeden bir konuma gelmemiz an meselesi. Bunun için sürekli olarak proje geliştirmek ve yatırım yapmak durumundayız. Böylece önümüze çıkacak ticari fırsatlara hazır olacağız" dedi.

'HONAZ TÜNELİNİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU ÇEVRE YOLUNU KIŞA KALMADAN BİTİRECEĞİZ'

Toplam uzunluğu 32 kilometre olan Denizli Çevre Yolu'nun 18 kilometrelik 1'inci kesiminin, bölünmüş yol standardında hizmete açıldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Çevre yolumuzun 2'nci kesiminde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Honaz Tüneli'nde kazı ve destekleme çalışmalarını bitirdik. Tünelin; elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerine ilişkin işlerde projelendirme ve kurulum çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; Ovacık Kavşağı'nın bulunduğu kesimde enerji nakil hatları yüklenici firma tarafından yapılarak, kavşak kesimindeki alt geçit de en kısa sürede tamamlanacak. Çankurtaran Kavşağı'nın yapılacağı alanda kültür varlıklarına rastladık. Söz konusu alanda revize projelerini vakit kaybetmeden hazırladık. Yeni yapılacak imalatları tamamlayarak, en kısa sürede açacağız. Projenin gerçekleşme oranı yüzde 86'yı geçti. Çalışmalarımız burada da yoğun bir şekilde devam ediyor. Honaz Tüneli'nin de içinde bulunduğu çevre yolunun tamamını da bu yıl içerisinde, kışa kalmadan, tamamlayacağız" diye konuştu.

