TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan DTO'nun 5 yıldızlı hizmetlerine büyük övgü DTO Başkanı Uğur Erdoğan: “Almanya’da gerçekleştireceğimiz fuara 100’e yakın Denizli firmamızı götüreceğiz” TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: "Paris, Berlin ve Londra'daki esnaflar, odalarından hangi standartlarda hizmet alıyorsa, Denizli Ticaret Odası da aynı standartta hizmet veriyor"

– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) 5 yıldızla ödüllendiren hizmetlerini, "Paris, Berlin ve Londra'daki esnaflar, odalarından hangi standartlarda hizmet alıyorsa, Denizli Ticaret Odası da aynı standartta hizmet veriyor" diyerek övdü.



TOBB Ortaokulu ve Uluslararası Takip Arama Merkezinin açılışını gerçekleştirmek üzere Denizli'ye gelen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ı ziyaret etti. TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Başkanı Cemil Çiçek'in de eşlik ettiği Hisarcıklıoğlu, DTO üyeleriyle ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan güncel gelişmeleri değerlendirdi.



“2019 yılında 617 tane üyemizi dünyanın dört bir yanına taşıdık”

Toplantıda açıklamalarda bulunan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, “Yüzde 30’un üzerinde farklı konuda kişisel ve mesleki eğitimler düzenledik. Girişimcilik eğitimini çok önemsedik. Uzman kaynakçılık kursları ısı, su, ses yalıtım kursları aynı zamanda mesleki yeterlilik belgelerini, moda ve tasarım gibi birçok kursları düzenledik ve devam ediyoruz. Ekibimizle beraber hakkını vermeye çalışıyoruz. Üyelerimize özel destek ile yurt içi ve yurt dışı fuarlara götürmeyi sürdürüyoruz. 2019 yılında 617 tane üyemizi dünyanın dört bir yanına taşıdık. İnşallah önümüzdeki Haziran ayında da Almanya’da gerçekleştireceğimiz fuara 100’e yakın Denizli firmamızı götüreceğiz” diye konuştu.



“Uluslararası takip arama merkezinin açılışını yaptık”

Ege’nin incisi olan Denizli’de kentin ticaret ve ekonomisine yön veren sektör temsilcileriyle bir araya gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Denizli’ye kazandırılan TOBB Ortaokulunda emeği geçenlere teşekkür ederek; "Böyle önemli bir okulu Denizli’ye kazandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca Denizli'ye kazandırılan önemli bir yatırım olan Uluslararası Takip Arama Merkezinin de açılışını yaptık. Denizli'ye yeni okullar kazandırmak için çabamız devam edecek. İlçe oda ve borsalarımızın desteğiyle 4 ilçemize daha okul kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.



DTO'nun üyelerine verdiği hizmetlerden övgüyle söz eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise “Denizli Ticaret Odamız, üyelerine verdiği hizmetler bakımından uluslararası akreditasyon kurumları tarafından 5 yıldıza layık görüldü. Bu 5 yıldız, Denizli Ticaret Odası’nın verdiği hizmetlerin kalitesini gösteriyor. Paris, Berlin ve Londra'daki esnaflar, odalarından hangi standartlarda hizmet alıyorsa, Denizli Ticaret Odası da aynı standartta hizmet veriyor. Bundan dolayı başta Yönetim Kurulu Başkanımıza, Yönetim Kuruluna, Meclis Başkanı ve Meclis üyeleriyle tabi bu işin asıl mutfağında olan Genel Sekreterimize teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, sıkıntılarımızın var olup olmadığını konuşacağız. Ama şunu söylemeliyim ki, ben bir girişimciyim. Ve girişimciliğimiz gereği, bize umutsuzluk yakışmaz. Geleceğimiz, bugünlerden daha güzel olacak. Hiç merak etmeyin. Ben işe giderken 'Daha çok kazanacağım' diyerek işlerimi yapıyorum. Bu düşünce olmasa, hiç bir şey yapamayız. Ben Denizli’de de bu enerjiyi gördüm. Allah yolunuzu açık etsin diyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.



DTO Başkanı Uğur Erdoğan, ziyaretin sonrası TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na hediye takdiminde bulundu.

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