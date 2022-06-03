Denizli’de kuvvetli yağış bekleniyor

Denizli ve İç Ege’de kuvvetli yağış beklenmesinin ardından yetkililer sel ve su baskını konusunda uyarıda bulundu.



Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Denizli ve İç Ege’de kuvvetli yağış beklenmesinin ardından uyarıda bulunarak, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 03 Haziran 2022 Cuma ve hafta sonu iç Ege’de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların; Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak’ta yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle öğle saatlerinden sonra başlayıp aralıklı ve yerel olarak gece saatlerine kadar kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.