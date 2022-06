TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, DTO üyeleri ve iş dünyasıyla buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli Ticaret Odası’na (DTO) gerçekleştirdiği ziyaretinde iş dünyası temsilcileriyle buluştu.



TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, açılış ve incemeler için geldiği kentte Denizli Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu’nu, odanın Bayramyeri’ndeki hizmet binasının girişinde DTO Başkanı Uğur Erdoğan ve DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya ile büyük bir kalabalık karşıladı. Önceki Dönem TBMM Başkanlarından ve TOBB Uyum Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek ile Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen’in de eşlik ettiği Hisarcıklıoğlu, DTO Meclis Salonu’nda oda üyesi iş insanlarıyla bir araya geldi.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na faaliyetlerindeki desteklerinden dolayı teşekkür eden DTO Başkanı Erdoğan, “Sizden aldığımız feyzle, yılın 365 günü gece gündüz demeden çalışmayı, üretmeyi, ülkemize ve insanımıza kazandırmayı düstur edindik. Önceliğimiz her zaman insanımız, üyelerimiz ve sektörlerimiz oldu. Onların mesleki ve kişisel gelişimlerini hızlandırmak için tüm imkanımızı seferber ettik. 130’un üzerinde farklı konuda kişisel ve mesleki eğitim düzenledik… Girişimcilik eğitimi, uzman kaynakçılık kursu, ısı, su, nem ve ses yalıtımı kursu, TOBB MEYBEM ile ikinci el oto alım satım ve kiralama ile gayrimenkul danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirmeleri, eticaret eğitimleri, moda ve tasarım kursları, ihracata yönelik dijital pazarlama eğitimi ile iş İngilizcesi ve Almancası kursları düzenledik; binlerce insanımızı iş ve meslek sahibi yaptık. Sadece iş ve işlemleri takip eden bir kurum olma mahiyetinden sıyrılıp, 7 gün 24 saat sosyal sorumluluk bilinciyle çalışan bir oda haline geldik. Günlük mesaimiz bitse de bu kurslarımız devam ediyor. İnsanımızı işinden gücünden alıkoymadan, herkesin haftanın her günü bu kurslarımıza katılabileceği şekilde çeşitli eğitim programları düzenliyoruz. TOBB’a bağlı A sınıfı mükemmel seviye akredite oda statüsünde olmamızın hakkını vermeye çalışıyoruz. Üyelerimize destek sağlayarak yurt içinde ve yurt dışında dünyanın en büyük uluslararası ve bölgesel fuarlarına götürüyoruz. Pandemi dönemi de dahil her koşulda üyelerimizin yanındaydık. İş yerlerine giderek tek tek dinledik; not aldık. Sıkıntılarını, taleplerini sizlere aktardık ve çözüm aradık. Hiçbirini yalnız bırakmadık. Sadece pandemi döneminde, üyelerimizden bize ulaştırılan 185 konuyu, size ve birliğimize ilettik ve çözümü için yardımınızı istedik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız olarak, bunları bizzat takip ettiniz. Her fırsatta ve her yerde dile getirdiniz; sonuçlandırıp bizlere döndünüz. Teşekkür ederiz. Biz, camia olarak büyük bir aileyiz. Ve inanıyorum ki bunun hakkını fazlasıyla veriyoruz. Bugüne kadar bu duygularla ve el birliğiyle, her sorunun üstesinden geldik; bundan sonra da geliriz. Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun” dedi.



Başkan Erdoğan’dan övgüyle söz etti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise Denizli’den, DTO ile Başkanı Uğur Erdoğan’dan övgüyle söz ederek, “Denizli; sanayinin, ticaretin ve turizmin merkezi konumunda; bundan dolayı, Denizli’ye bu değeri kazandırdığınız için sizlere teşekkür ederim. Odamız ve Başkanımız, Denizli iş dünyamızın hizmetinde… Ben buna ta Ankara’dan bizzat şahidim. Uğur kardeşim, ‘Denizli’ye hizmet edelim’ diye işinden, gücünden, her şeyinden fedakârlık ediyor. Pandemi döneminde müthiş çalıştı. Sizlerin dertlerini bana aktardı. Ben de O’ndan aldıklarımı bakanlarımıza ilettim. Ve neredeyse sorunlarımızın tamamı, yaklaşık yüzde 99’u çözüldü. ‘Pandemi dönemini ekonomik olarak rahat geçirdik’ dersek, o da Uğur gibi çalışkan başkanlarımızın gayretleri sayesinde oldu. Alkışı fazlasıyla hak etti” diye konuştu.



Otellerdeki yıldızlama sistemi gibi TOBB’a bağlı odaların da üyelere vermiş oldukları hizmetin kalitesini ölçen uluslararası akreditasyon kurumlarının olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Denizli Ticaret Odamız, uluslararası akreditasyon kurumları tarafından 5 yıldıza layık görüldü. Bu, Denizli Ticaret Odamızın vermiş olduğu hizmetin standardını da gösteriyor. Paris, Berlin hatta Londra odalarının üyelerine hangi standartta hizmet veriliyorsa Denizli Ticaret Odamız da üyelerine minimum o standartta hizmet veriyor. Bundan dolayı, başta Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan’a, yönetim kuruluna, meclis başkanımız ile meclis üyelerimize, bu işin mutfağında yemeği pişirmesini sağlayan tecrübeli genel sekreterimiz ile ekibine teşekkür ediyorum” dedi.



Başkan Erdoğan, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek ziyarete katılan GTİ Yönetim Kurulu Üyesi oda başkanlarına, Denizli ve Denizli Ticaret Odası’nı anlattı. Erdoğan, konuklarına DTO hizmet binasını gezdirip, faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgilendirdi.

