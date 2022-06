Pamukkale Belediyesi’nden Çevre Günü etkinliği

Pamukkale Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası’na özel program düzenledi. Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda, ilkokul öğrencilerinin katılımıyla birbirinden özel etkinlikler gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencilere seslenen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Çevreyi bugüne kadar koruduğumuz gibi bundan sonra da korumaya söz veriyoruz” dedi.



Her günü çevre günü olarak görüp, çevreyi korumak için farklı konularda önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi, bu yıl tüm Türkiye’de Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinatörlüğünde “Tek Bir Dünya” sloganıyla kutlanan 17 Haziran Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda ilkokul öğrencilerinin katılımıyla etkinlik düzenledi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin de katıldığı etkinlikte, Başkan Örki öğrencilerle birlikte, çevreyi daima korumaya söz verdiler.



Birbirinden güzel etkinlikler yapıldı

Pamukkale Belediyesi tarafından Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda düzenlenen Çevre Haftası etkinliğine, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilkokul öğrencileri, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, geri dönüşümün önemini anlatan sergi, atık yağlardan sabun üretimi atölyesi, kompost çalışmaları, ipek böcekçiliği ile ilgili sergi açıldı. Goncalı Seren Bayraktar İlkokulu öğrencilerinden Damla Gürsoy ve Efe Şevket Pelit’in anne ve babalara çevre günü ile ilgili mesajlarını içeren mektubun okunmasıyla başlayan etkinlik, Osman Aydınlı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan çevre kirliliği ile ilgili tiyatro oyunuyla devam etti. Etkinlik boyunca öğrencilere ikramlarda bulunularak, Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda ki oyun alanlarında gönüllerince eğlenmeleri sağlandı.



“Sizlerle birlikte çevreyi daha iyi koruyacağız”

Pamukkale Belediyesi tarafından Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda düzenlenen Çevre Haftası etkinliğinde, öğrencilerle bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte stantları gezerek sohbet etti. Başkan Örki, “Bugün, içinde yaşadığımız güzel dünyamızın farkına varmamız için ilan edilmiş bir gün” diyerek, “Sizlerle birlikte çevreyi daha iyi koruyacağız” dedi. Konuşmasında Belediye Başkanı Örki, “Şu içinde bulunduğumuz alan Türkiye’nin en büyük tematik şehir ormanı projesi. Bu alanın içerisinde gördüğümüz ağaçlardan yaklaşık 15 bin adet ağaç diktik biz. 100 binden fazlada bitki diktik. İstedik ki burası yemyeşil olsun. Tertemiz bir hava olsun. Çevre denince aklımıza sadece ağaç gelmesin. Tertemiz bir toprak gelsin. Tertemiz bir hava gelsin. Fabrikalar havayı kirletmesin. Araçların egzozundan dünyamızın havasını kirletici gazlar salınmasın. Topraklarımız kirletilmesin, yeşilimiz yok edilmesin. Bugün burada güzel de bir mesaj verildi. ‘Nasıl olsa temizliyorlar’. Belediyemizde 285 temizlik görevlisi arkadaşımız 55 tane araçla bayramda, tatilde, her gün hiç durmaksızın ilçemizin her bir sokağını, parkını temizliyorlar. Bizim böyle çalışanlarımız var diye sakın ha etrafa çöp atmayalım.

