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Denizli’de tarımsal sulamaya dev destek Çiftçilere 227 bin metre tarımsal amaçlı sulama borusu desteği Başkan Zolan: “Size ne kadar destek olsak azdır”

İHA

Denizli’de tarımsal sulamaya dev destek Çiftçilere 227 bin metre tarımsal amaçlı sulama borusu desteği Başkan Zolan: “Size ne kadar destek olsak azdır”

– Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla sürdürdüğü tarımsal amaçlı sulama borusu desteğine devam ediyor. Bu yıl 28 bin 214 metre tarımsal amaçlı sulama borusu desteğiyle üreticiye vereceği sulama borusu miktarı 255 bin metreye ulaşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla başlattığı tarımsal amaçlı sulama borusu desteği tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Acıpayam ilçesinin Uçarı Mahallesi’nde gerçekleştirilen tarımsal amaçlı sulama borusu dağıtım törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, meclis üyeleri, muhtarlar, davetliler ve çok sayıda üretici katıldı. Şevkan törenin açılış konuşmasında, Başkan Zolan’ın Acıpayam ve Denizli’nin tamamı ile ilgili çok büyük hayallere sahip olduğunu, bu hayalleri gerçekleştirmek için büyük gayret sarf ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Acıpayam Atık Su Arıtma Tesisi için Başkan Zolan’a teşekkür eden Şevkan, “Tarıma verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanıma yürekten teşekkür ediyorum. Burada verilen tarımsal sulama boruları başta olmak üzere verilen bütün malzemelerin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Acıpayam’ımız her geçen gün güzelleşiyor”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Denizli’nin Büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından Denizli merkez ve ilçelerde vatandaşların her türlü ihtiyacına yanıt vermek için el birliği ile gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti. Başkan Osman Zolan, “Bugüne kadar şehrimizde birçok güzellikler inşa ettik. Denizli’miz nereden nereye geldi. Acıpayam’ımız her geçen gün güzelleşiyor. 2014’ten itibaren hizmetlerimizi artırarak sürdürüyoruz” dedi. Acıpayam Atık Su Arıtma Tesisi ile ilçede çevreci bir yatırımı daha hizmete aldıklarını, Türkiye Çevre Haftası vesilesiyle anlatan Başkan Zolan, “Acıpayam Arıtma Tesisimizi çok şükür yaptık, hizmete aldık ve orada arıtılan suyumuzu da tarıma verdik. Arıtma tesislerimizi yaparak yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

“Çiftçi kardeşlerim üretecek”
Küresel ısınma, iklim değişikliği, yağışların değişmesi gibi nedenlerden dolayı tüm dünyada su kaynaklarında azalmalar yaşandığını anlatan Başkan Zolan, bu nedenle su kaynaklarının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, tarımsal sulamada kullanılan suların hem buharlaşarak hem de toprağın emmesi ile azaldığını, böylelikle sulama veriminin de düştüğünü kaydetti. Bu kaybın önlenerek daha çok arazinin sulanması için tarımsal amaçlı sulama borusu desteğine başladıklarını ifade eden Başkan Zolan, “Bugüne kadar 16 ilçemizdeki 90 mahallemizde sulama borusu dağıttık. İnşallah 2022 yılında da bu boruları teslim ederek yolumuza devam edeceğiz. Çiftçi kardeşlerim üretecek. Küresel ısınma ve salgından kaynaklanan bazı gıdalara ulaşım zorluğunu da inşallah birlikte aşacağız. Çiftçimiz ürettiğinde de daha çok kazanacak” ifadelerini kullandı.

“Size ne kadar destek olsak azdır”
Köyde dünyaya geldiğini anlatan Başkan Zolan, “İlkokulu da köyde bitirmiş bir kardeşiniz olarak tarlada çalışmanın ne olduğunu bilirim. Tütün tarlasında çok çalıştık, nohut da yolduk. Çok şükür Allah'ım o güzelliği bize de nasip etti. Onun için çiftçi kardeşlerimiz size ne kadar destek olsak azdır. İnşallah sizler mutlu olacaksınız, ülkemizde, şehrimizde mutlu olacak” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalda yaptıkları makine, ekipman, tohum, damızlık koç ve teke gibi destekleri tek tek anlatan Başkan Zolan, “Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Köylü bu milletin efendisidir’ demiş. Üreten efendidir, çalışan efendidir, bu ülke için dertlenen efendidir. Vatanına sahip çıkan bu ülkenin efendisidir. Bayrağına sahip çıkan bu milletin efendisidir. Onun için sizlerin her zaman yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Sizler de hep yanımızda oldunuz ve hep birlikte yürüdük” diye konuştu. Konuşmanın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Toplam destek 227 bin metre
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 2022 yılında kent genelindeki 12 ilçenin 42 mahallesinde 28 bin 214 metre tarımsal amaçlı sulama borusu dağıtacak. Bugüne kadar ise il genelindeki 16 ilçenin 90 mahallesinde farklı ebat ve boyutlarda 227 bin metre tarımsal amaçlı sulama borusu desteğinde bulunuldu. Bu yılla birlikte toplamda çiftçilere 255 bin 214 metre sulama borusu desteği verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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