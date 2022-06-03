Lise öğrencileri sıfır atığa dikkat çekti

Merkezefendi PınarBaha Abalıoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları El Sanatları ve Sıfır Atık Sergisi ile sıfır atığa dikkat çektiler.



Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayeleriyle sürdürülen "Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Projesi” ile eğitimin her kademesine yayılarak öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci ve duyarlılığı kazanmaları hedefleniyor. Bu çerçevede Denizli okullarında Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmalar okullarda sergilenerek çevremizin korunmasına dikkat çekiliyor.



İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, PınarBaha Abalıoğlu Lisesi öğrencilerinin sergisinin açılışında yaptığı konuşmasında, “Dünya da Yeşil Mutabakatla üzerinde yaşadığımız çevreyi korumak amaçlanıyor. Türkiye olarak da biz de buna dahil olduk. Yeşil mutabakatta en hızlı reaksiyonu bakanlığımız göstererek eğitimin tüm kademelerine yaydı. Öğrencilerimize çevre, yeşil dünya, sıfır atık ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını aşılamayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz bu bilinçle yetişirlerse kendilerinden sonraki nesillere de daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilirler. Okullarımızda son bir aydır farkındalık düzeyinin çok yüksek olduğunu görmek geleceğe dair bizleri umutlandırıyor. Bakanlığımızın Çevre Dostu 1000 Okul projesi ile ilimizde 19 okulumuzda pilot okul olarak sıfır atık ve çevre duyarlılığı adına güneş enerjisi sistemleri kuruldu. Yağmur sularını değerlendirerek bahçe sulama sistemleri yapıldı” dedi.

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