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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTO Başkanı Erdoğan, Denizli iş dünyasının beklentilerini Hisarcıklıoğlu’na iletti

İHA

Denizli Ticaret Odası (DTO) yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli iş dünyasının sıkıntı ve taleplerini içeren kırmızı dosyayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na iletti.

DTO Başkanı Erdoğan, Denizli iş dünyasının beklentilerini Hisarcıklıoğlu’na iletti

Denizli Ticaret Odası (DTO) yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli iş dünyasının sıkıntı ve taleplerini içeren kırmızı dosyayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na iletti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli’de oda ve borsalarıyla istişare toplantısı düzenledi. TOBB Yönetim Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri ile Denizli ve ilçeleri başta olmak üzere Ankara, Aydın, Uşak, Sakarya, Manisa, Amasya, Trabzon, Nevşehir ve Polatlı’daki oda ve borsaları temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kendisine aktarılan konuları tek tek not alan Hisarcıklıoğlu, değerlendirmelerde bulundu.
Toplantıda söz alan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli iş dünyasının ortak sıkıntılarıyla beklentilerini anlattı. Konuşmasının sonunda da dile getirdiği konuların ayrıntılarının yer aldığı 16 sayfalık bir dosyayı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na takdim eden Erdoğan, “TOBB’un pandemi dönemi ve sonrasındaki kesintisiz istişare ve çabaları ve Cumhurbaşkanımızın da olurlarıyla, üyelerimize yönelik çok çeşitli konularda somut adımlar atılmasını sağladınız. Bizi dinlediniz; birlikte çalışarak, bizlerin sesi ve hamisi oldunuz. Gayretlerinizle, üyelerimize yönelik pek çok desteğin kısa zamanda çıkmasının önünü açtınız. Yine bu sayede, vergi ertelemeleri ile indirimleri geldi. Birçok mal ve hizmette, KDV oranları indirildi. Sektörlerimizin önündeki engeller azaltıldı ve yolu açıldı… Yaptığınız girişimler sonucunda, başta medikal olmak üzere, çeşitli sektörlerin kamuda biriken alacaklarının büyük bir kısmı ödendi. Çarklar yeniden dönmeye başladı. Ciro kaybı yaşayan küçük işletmelerimize yönelik destek ödemeleri çıkarıldı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları iyileştirildi, kolaylaştırıldı ve çerçevesi genişletildi. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri, etkin hale getirildi. Kaynaklarımızı, can suyu ve nefes kredisi olarak üyelerimizin kullanımına sunduk. Pandemi sürecinde, icra ve iflas takipleri durduruldu. Kira bedellerinin ödenmemesinin, sözleşmelerin feshine ve tahliyeye yol açması engellendi. Kredi Garanti Fonu’muzun kefalet kapasitesi, 500 milyar TL’ye yükseltildi. Her ne kadar beklentilerimizi tam olarak karşılamasa da kamu müteahhitleri için fiyat farkı ve tasfiye uygulaması hayata geçirildi. Elbette ihtiyaçlarımız bitmedi; yapılması gereken daha çok iş var. Denizli Ticaret Odası olarak, sektörlerimizden gelen talep ve önerileri sizin için derledik ve hepsini bir rapor haline getirdik. Sektörler dosyamızı, az sonra size arz edeceğim. Burada dosyamızın içeriğini özetlemek adına konuları ana başlıklar halinde ifade edecek olursam, özellikle enerji ve girdi maliyetlerindeki artış, sektörlerimizi oldukça zorluyor. Ayrıca, ihracat bedeli dövizin en az yüzde 40'ının Merkez Bankası’na satışına dair kısıtlama, menkul satış sözleşmelerindeki ödemelerin sadece Türk Lirası ile yapılması, demir çelik ürünleri satışına getirilen KDV tevkifatı uygulaması, Eximbank’ın sevk sonrası kredilerinin hayata geçmemesi, emtia ve ihracat fiyatlarındaki artışa rağmen ihracatta terkin alt bedelinin 15 bin dolara düşürülmesi, ithalat esnasında vadeli alımlarda tahsil edilen kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi, firmalarımızın işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, Mısır Merkez Bankası'nın akreditif mesajı göndermemesi, sermayesi 250 bin TL’nin üzerinde olan anonim şirketlerimizin avukat bulundurma zorunluluğu, enerji maliyetindeki artış, gıda üretim sektörüne ana madde temininde yaşananlar, on binlerce üyemiz olmasına rağmen büyükşehirlerdeki Ulaşım Koordinasyon Merkezleri olan UKOME’lerde TOBB’a bağlı odalarımızın yer alamamaları, üyelerimizden özel okullarımızın talepleri, kurs merkezlerimizin talepleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimizin talepleri, özel mesleki eğitim kurumlarımızın talepleri, özel motorlu taşıt sürücü kurslarımızın talepleri gibi temel sıkıntılarımız ve bunlara dair çözüm önerilerimiz bulunuyor. Sayın Başkanım, tüm bunların yanında günün koşullarının getirdiği yeni baş gösteren ya da güncellenen sıkıntılar da var. Ancak, üyelerimiz de artık iyi biliyorlar ki talepleri ele alınıyor, takip ediliyor ve hızla sonuçlandırılıyor. Biz, camia olarak büyük bir aileyiz. Şunu biliyoruz ki el birliğiyle her sorunun üstesinden gelinir. Bugüne kadar yaptıklarımız da işte bu birlikteliğin, büyük bir aile olduğumuzun en güzel göstergesidir” dedi.

“Denizli sanayisi olarak, TOGG’un aksamlarını üretmeye talibiz
DTO Başkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile diğer şehirlerden gelen oda ve borsaların başkanlarını yeni faaliyete geçirdikleri Denizli Teknik Tekstil Merkezlerinin (DTTM) önümüzdeki günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Avrupa Birliği Delegasyonu’nun katılımıyla yapılacak resmi açılışına davet etti. Erdoğan, “Denizli olarak, bu merkezimiz sayesinde oluşacak yeni yatırımlar ve 240 bin kişi istihdam ettiğimiz son teknoloji modern makine parkına sahip Türkiye’de alanında öncü sanayi tesislerimizle, yerli ve milli elektrikli otomobilimiz TOGG’un aksamlarını üretmeye talibiz. Önümüzdeki günlerde önemli bir girişimimizin, Denizli Teknik Tekstil Merkezi’mizin açılışı olacak. Yüzlerce proje arasından seçilerek, desteğe layık görülen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’mize bağlı iki odadan biri olduk; Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizi hayata geçirdik. Avrupa Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızdan yüzde 100’ü hibe 6 milyon euroluk destek aldık. Denizli Organize Sanayi Bölgemizde 1000 metrekarelik kapalı alanda, katma değeri yüksek son teknoloji ürünlerin numunelerinin elde edileceği, Denizli Teknik Tekstil Merkezi’mizi kurduk. Bu merkezimiz, teknik tekstil teknolojilerinin tek yerde toplandığı, son teknoloji makinaların aynı alanda bulunduğu bir teknoloji üssüdür” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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