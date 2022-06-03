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Denizli’de 400 tiyatro sanatçısı 10 gün boyunca oyunlarını sergileyecek 34. Uluslararası Tiyatro Festivali Denizli’de kortej ile başladı Tiyatronun kalbi Denizli’de atacak,

İHA

Denizli’de 400 tiyatro sanatçısı 10 gün boyunca oyunlarını sergileyecek 34. Uluslararası Tiyatro Festivali Denizli’de kortej ile başladı Tiyatronun kalbi Denizli’de atacak,

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 34.'sünü düzenlediği Uluslararası Tiyatro Festivali kortej ile başladı. Renkli görüntülere sahne olan korteje tiyatroseverler yoğun ilgi gösterirken, 5'i yabancı olmak üzere toplam 23 tiyatro ekibi 10 gün boyunca 34 oyunu sahneye koyacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 34'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Tiyatro Festivali'nin korteji yapıldı. Denizli Valiliği önündeki Atatürk heykeline çelenk sunma töreninin ardından düzenlenen korteje, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Uluslararası Tiyatro Festivali için kente gelen yerli ve yabancı tiyatro grupları ve davetliler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde yürüyüşe geçen gruplar, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nı takip ederek 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar devam eden korteje katıldı. Denizlilerin cadde boyunca yoğun ilgi gösterdiği kortej renkli görüntülere sahne oldu. Makyajları ve kostümleri ile dikkat çeken tiyatrocular şarkı söyleyip dans ettiler. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda toplanan kortejin coşkusuna Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da eşlik etti. Yurtiçi ve yurtdışından gelen tiyatro gruplarını tek tek selamlayan Başkan Zolan, sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Her gün dolu dolu tiyatro gösterileri olacak”
Başkan Osman Zolan burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçtiğimiz 2 yıl boyunca bu özel festivali pandemi nedeniyle gerçekleştiremediklerini söyledi. Tiyatronun hayatın tüm yönlerini yansıtan çok özel bir sanat olduğunu ifade eden Başkan Osman Zolan, “Tiyatro insanlığın var olduğu günden bu yana devam ediyor. Amatör ruhla yapılan tiyatroya destek olmak amacıyla festivalimizin bu yıl 34.’sünü gerçekleştiriyoruz. 50’ye yakını yurtdışından olmak üzere 400 tiyatro sanatçısı 10 gün boyunca Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, Çatalçeşme Oda Tiyatrosu gibi salonlarda ve meydanlarda oyunlarını sergileyecek. Tüm vatandaşlarımızı oyunlarımıza bekliyorum. Her gün dolu dolu tiyatro gösterileri olacak. Tiyatroseverleri ve tiyatro ile daha önce hiç temas etmemiş vatandaşlarımızı bu güzel oyunlara davet ediyorum” diye konuştu.

“Tiyatroyla anılan bir şehir haline gelmeyi arzu ediyoruz”
Başkan Zolan, Denizli’nin kültür ve sanat alanında her geçen gün yoluna başarı ile devam ettiğini söyleyerek, “Bugüne kadar birçok sanat ve kültür etkinlikleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Kortej muhteşem oldu, keyifler üst seviyeye ulaştı, inşallah o coşkuyu salonlarda yaşamaya devam edeceğiz. Kültür ve sanata hep birlikte sahip çıkıp, yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Laodikya Batı Tiyatrosu’nun restore edilerek açılış programı yaptıklarını hatırlatan Başkan Zolan, “Geçmişten gelen tiyatro kültürünü bugün de sürdürmek bizler için çok güzel ve önemli. Batı Tiyatromuzun açılışında halkımızın yoğun ilgisi ile karşılaşmıştık. Bu yoğun ilgiyi festivalimizde görmeyi arzuluyoruz. Festivalimizin hayırlı ve uğurlu olmasını, başarılı geçmesini temenni ediyorum. Tiyatroyla anılan bir şehir haline gelmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Festival programına internetten ulaşılabiliyor
Tiyatroseverlerin festivalle ilgili ayrıntılı bilgi ve rezervasyona Denizli Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden ve Çatalçeşme Oda Tiyatrosu gişesinden ulaşabileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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