Dağda keçilerini otlatan çoban yıldırım düşmesi sonucu öldü

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Denizli'nin Çardak ilçesinde dağda keçilerini otlatan çoban, şiddetli yağışta yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.



Olay, Çardak ilçesi Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşamüzeri keçilerini otlatmak için dağa çıkan 45 yaşındaki çoban İrfan Adanalı yağmur yağmaya başladığı sırada eve dönmek üzere yola çıktı. Keçiler ahıra dönerken, yakınları Adanalı'nın eve dönmemesi üzerine aramaya çıktı. Dağda hareketsiz halde yerde yatan Adanalı'yı görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çobanın yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybettiğini belirtti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemede bulundu. Hayatını kaybeden Adanalı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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